Opinie: Netflix graaft zijn eigen graf met het annuleren van te veel populaire series

Het jaar is net begonnen, of Netflix heeft alweer een paar geliefde series (waaronder 1899) geannuleerd. In dit tempo graaft de streamingdienst zijn eigen graf.

1899 geannuleerd: wat wordt het volgende slachtoffer?

In de tijd van lineaire televisie werden series gemaakt zodat mensen naar reclames keken. Dat wil niet zeggen dat deze shows niet goed waren, maar het primaire doel voor zenders was het verkopen van advertenties. Keken er genoeg mensen, dan werd er een nieuw seizoen besteld. Trok een serie niet genoeg kijkers, dan werd de stekker eruit getrokken en kwam er iets nieuws voor in de plaats.

Toen kwam Netflix om de hoek kijken en werden alle regels het raam uitgegooid. Het ging niet langer om advertenties, maar abonnees. Een breed aanbod was veel belangrijker om mensen maandelijks te laten betalen.

In dat brede aanbod was veel ruimte voor experimentatie en specialisatie. Voor iedereen was er wel iets om enthousiast over te worden. Een serie hoefde niet langer de massa aan te spreken, maar had ook bestaansrecht als een kleinere groep werd bereikt. Helaas is die tijd inmiddels ook voorbij.

1899 en Inside Job

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, of er zijn alweer twee slachtoffers gevallen bij Netflix. Allereerst is het mysterieuze 1899 geannuleerd, van de makers van het populaire Dark. Deze creatievelingen hadden een plan voor drie seizoenen en alles leek er op te wijzen dat de serie een succes was. 1899 stond namelijk wekenlang in de toplijst van de streamingdienst.

Daarnaast is animatieserie Inside Job een halt toegeroepen. Eerder was al bevestigd dat deze komedie over complottheorieën een tweede seizoen zou krijgen, maar dat is nu teruggedraaid. Eind vorig jaar zijn onder andere ook The Midnight Club, The Midnight Gospel, Warrior Nun en The Bastard Son and The Devil Himself geannuleerd.

Netflix is enorm teruggekomen op de strategie dat elke serie mag bestaan. Een serie moet nu scoren. Daarvoor wordt gekeken naar hoeveel mensen in de eerste weken de serie starten, maar ook hoeveel mensen de serie uitkijken. Netflix wil volgens The Sandman-maker Neil Gaiman dat kijkers binnen een maand de serie uit hebben, want anders telt het niet in de cijfers. Volgens cijfers van Digital i (via What’s On Netflix) zou maar 32 procent van de mensen die met 1899 is begonnen doorgegaan zijn naar de tweede aflevering.

Deze kritische houding zorgt ervoor dat stapels series worden geannuleerd, ook al hebben ze veel fans. Daar klinkt nu steeds meer kritiek op. Want waarom zou je nog een serie van Netflix kijken, als het heel waarschijnlijk is dat er geen nieuw seizoen komt – en het verhaal dus eindigt met een cliffhanger?

Meer concurrentie

Netflix is niet de enige die kosten bespaart en zijn series probeert te optimaliseren. HBO Max gaat zelfs een stapje verder. Die annuleert nieuwe seizoenen die al praktisch helemaal zijn opgenomen en haalt oudere seizoenen gewoon van de streamingdienst omdat dit voordeliger is qua belasting. Zelfs Westworld is niet meer terug te kijken.

De strategie van Netflix lijkt nu om nog steeds van alles te proberen, maar ook goed te kijken wat scoort. Enkel echte hits krijgen nieuwe seizoenen. Daardoor worden abonnees keer op keer teleurgesteld en dat kan niet lang goed gaan. Netflix voelt op de huidige markt daardoor steeds meer als optioneel in plaats van essentieel.

Zeker omdat de hoeveelheid nieuwe kwaliteitsseries bij andere streamingdiensten ongekend is. Als je ook een abonnement bij meerdere partijen hebt, dan staat er waarschijnlijk bij elke dienst een kijklijst klaar met toffe dingen die je nog wil zien. Daar zijn series zoals 1899 het slachtoffer van, want die belandt op zo’n lijst om nog eens te kijken als het wat rustiger is.

Je moet je nu bijna schuldig voelen richting de makers van deze series als je deze niet direct helemaal binget, maar het hele punt van een streamingdienst was toch dat we zelf mochten bepalen waarin we iets gingen kijken?

