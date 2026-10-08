200 megapixel-camera’s op je smartphone: nuttig of vooral marketing?

Steeds meer smartphones hebben één of meerdere 200 megapixel-camera’s. Heeft zo’n hoge resolutie ook echt voordelen of is het vooral marketing omdat grote getallen nu eenmaal tot de verbeelding spreken?

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Hebben 200 megapixel-camera’s nut?

Een paar jaar geleden doken ze opeens op: smartphones met een 200 megapixel-camera. De Motorola Edge 30 Ultra was de eerste, maar Samsung maakte hem populair met de Galaxy S23 Ultra en zijn opvolgers.

Inmiddels zijn dergelijke camera’s gemeengoed geworden. De Oppo Find X9 Ultra heeft er twee en de aankomende Oppo Find X10 Pro Max beschikt zelfs over drie 200 megapixel-camera’s. Zowel de hoofdcamera als de telelens en de groothoeklens hebben een dergelijke resolutie.

Dat doet het natuurlijk goed in de marketing, maar heeft het ook nut? Zelfs semiprofessionele systeemcamera’s hebben vaak een resolutie van hooguit 60 megapixel, terwijl die veel en veel grotere sensoren gebruiken. Laten we eens op onderzoek uitgaan.

Ook de Galaxy S26 Ultra heeft een 200 megapixel-camera

Pixel binning

Vrijwel elke smartphone met een camera van 50 megapixel of meer gebruikt pixel binning. Daarbij worden meerdere pixels samengesmolten tot één nieuwe. Je houdt bijvoorbeeld een foto van 12 megapixel over. Die neemt minder ruimte in dan een kiekje van 50 megapixel en ziet er toch vaak beter uit dan een ‘normale’ 12 megapixel-foto.

Een toestel als de Find X9 Ultra, dat relatief grote sensoren heeft, kiest er bij daglicht automatisch voor om 25 megapixel-foto’s te schieten met zijn 200 megapixel-camera’s. Er worden dan dus 8 pixels samengevoegd. Je kunt er ook voor kiezen om 50 megapixel-kiekjes te schieten. In de speciale Hasselblad Hi-Res-stand is het mogelijk om de volledige 200 megapixel ontsluiten. Dat zorgt overigens voor gigantische bestanden van tientallen megabytes.

Hieronder zie je extreme ‘crops’ van een foto die we in verschillende resoluties hebben geschoten.

25 megapixel 50 megapixel 200 megapixel

De sprong van de standaard 25 megapixel naar 50 megapixel levert behoorlijk wat extra detail op. Datzelfde kunnen we niet zeggen over de stap van 50 naar 200 megapixel. Sterker nog: deze foto lijkt weer iets minder scherp. Hier zie je de beperkingen van de kleine lens en de sensor die veel kleiner blijft dan bij ‘echte’ camera’s.

Sensorgrootte is minstens zo belangrijk

Dat je smartphone een 200 megapixel-camera heeft, betekent dus niet dat het ook veel zin heeft om een foto in die resolutie te schieten. Als je een toestel wil kopen met goede camera’s heeft het bovendien meer zin om te kijken naar de grootte van de sensor. De Xiaomi 17 Ultra bijvoorbeeld heeft ‘maar’ een 50 megapixel-hoofdcamera, maar die gebruikt wel een voor smartphonebegrippen grote 1 inch-sensor.

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Zijn camera’s van honderden megapixels dan per definitie marketingonzin? Niet helemaal. Op flink zonnige dagen kun je die hoge resolutie gebruiken om uitsneden te maken en toch een aardig scherpe foto over te houden. Belangrijker nog is dat dergelijke camera’s allemaal in de laatste paar jaar werden ontwikkeld en dus behoorlijk modern zijn. Dat zie je vaak terug aan de goede hdr-prestaties en het effectief kunnen beperken van ruis in nachtfoto’s.

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