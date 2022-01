Smartphones in 2022: 5 verwachtingen van Android Planet

Wat kunnen we verwachten van de smartphones die in 2022 uitkomen? En van de merken die de toestellen ontwikkelen? De redactie van Android Planet doet vijf voorspellingen.

Vooruitblikken op smartphones in 2022

In 2021 heeft de smartphoneindustrie allerlei veranderingen doorgemaakt, kleinere en grotere. Er zijn niet alleen tientallen nieuwe toestellen uitgekomen, merken hebben ook betere specificaties gebruikt en in sommige gevallen hun softwareondersteuning verbeterd. Hieronder doet Android Planet vijf voorspellingen rondom de smartphones van 2022.

1: Opladen gaat steeds sneller

Smartphones krijgen tegenwoordig niet echt grotere accu’s meer, waardoor de accuduur blijft steken op één tot twee dagen gebruik. Waar wél innovatie in zit, is de oplaadsnelheid. Toestellen laden steeds sneller op, uitgedrukt in Watt. Waar een paar jaar terug opladen met 65 Watt onrealistisch leek, is het nu heel normaal. Onder meer Oppo, Xiaomi, OnePlus en Huawei verkopen goedkopere en dure toestellen die dankzij de 65 Watt-lader in een half uur volledig opladen.

Fabrikanten werken ondertussen al aan opladers die 100 Watt of meer leveren. In 2022 lijken de eerste commerciële toestellen uit te komen met een 125 Watt-oplader. Zo zou de OnePlus 10 Pro snelladen met 125 Watt en zo in minder dan twintig minuten vol zijn. Ook Oppo en Xiaomi werken aan dergelijke opladers. Xiaomi verkoopt al de 11T Pro, die met een 120 Watt-oplader komt.

De Xiaomi 11T Pro

Draadloos opladen gaat ook steeds sneller, maar kan niet tippen aan de oplaadsnelheid via de usb-c-kabel. In 2021 zijn er enkele smartphones uitkomen die draadloos met 50 Watt kunnen opladen. Grote kans dat deze grens volgend jaar verlegd wordt.

2: Meer vouw- en klaptoestellen

We verwachten in 2022 ook meer smartphones met een vouw- of klapontwerp. Dergelijke toestellen zijn niet nieuw, maar nog erg schaars. Fabrikanten werken achter de schermen aan het technisch verbeteren van de vouw- en klapmechanismen om de smartphones robuuster, fraaier en geavanceerder te maken.

Die ontwikkelingen uiten zich steeds vaker in de praktijk. Oppo presenteerde medio december zijn eerste vouwsmartphone, de Find N. Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk of en zo ja wanneer die in Nederland uitkomt. Huawei kondigt eind december een nieuwe klaptelefoon aan, de P50 Pocket. Mogelijk komt dit toestel ook in Nederland uit.

De Oppo Find N

Samsung verkoopt al langer vouwsmartphones in Nederland en brengt naar verwachting in 2022 zeker twee nieuwe modellen uit. We rekenen op opvolgers van de klaptelefoon Galaxy Z Flip 3 en vouwtelefoon Galaxy Z Fold 3.

3: Snel 5G laat op zich wachten

De introductie van écht snel 5G laat langer op zich wachten, denken we. De overheid had het plan om de benodigde 3,5GHz-frequentie in april 2022 te veilen, maar heeft dit voor onbepaalde tijd moeten uitstellen. Het bedrijf dat de frequentieruimte nu gebruikt, mag dat voorlopig blijven doen. Oorspronkelijk was de overheid van plan om 5G via de 3,5GHz-frequentie in september 2022 te introduceren in Nederland.

Onlangs zei de verantwoordelijk minister dat ‘het streven blijft’ om de 3,5GHz-frequentie ‘zo spoedig als mogelijk’ beschikbaar te stellen aan telecomproviders. Wij verwachten niet dat de 3,5GHz-frequentie in 2022 beschikbaar komt, maar dat het eerder begin 2023 zal worden.

Pas als de 3,5GHz-frequentie in gebruik genomen wordt, kan het 5G-netwerk veel hogere up- en downloadsnelheden mogelijk maken. Tot die tijd blijft 5G praktisch even snel als 4G en is er dus weinig reden om enthousiast te zijn over 5G.

4: Langer updates

Een vierde verwachting van de redacteuren van Android Planet is dat fabrikanten hun updatebeleid gaan verbeteren. Dat gebeurde ook in 2021, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Google legde de lat dit jaar weer een stapje hoger door vijf jaar beveiligingsupdates te beloven voor de Pixel 6-serie. Andere merken garanderen tot dusver maximaal vier jaar, een enkele zakelijke Samsung-smartphone uitgezonderd (ook vijf jaar).

De Google Pixel 6 Pro

Met name merken als Motorola, TCL, Realme en Poco kunnen hun beveiligingsupdatebeleid verder verbeteren. Dat geldt ook voor versie-updates, waar zij er voor hun toestellen nu, één of twee van uitrollen. Merken als Nokia, Samsung en Google stellen drie versie-updates beschikbaar, die nieuwe features introduceren.

Interessant is dat veel fabrikanten hun Android-topsmartphones maar al te graag op specificaties vergelijken met Apple’s iPhone, maar dat niet doen op updatebeleid. Apple garandeert namelijk vijf tot zes jaar versie- en beveiligingsupdates voor zijn iPhones – geen enkel merk van Android-toestellen kan hieraan tippen.

5: Merken veranderen

Tot slot verwachten we in 2022 interessante veranderingen rondom smartphonemerken. Zo wil Realme – dat onderdeel is van Oppo – meer voet aan de grond krijgen in Nederland, zowel met smartphones als met zijn eerste tablet.

Begin 2022 gaan we ook de eerste OnePlus-smartphone(s) zien met software die mede door Oppo ontwikkeld is. De bedrijven maakten in juni bekend als één bedrijf met twee merknamen verder te gaan. Grote kans dat de OnePlus 10 Pro de eerste smartphone met de nieuwe softwareschil wordt.

Links de huidige softwareschil van OnePlus, rechts die van Oppo.

Ook andere merken veranderen. Zo bracht Google eind dit jaar zijn eerste échte premium smartphones uit, de Pixel 6 en 6 Pro. Dit na jaren van meer mid-range-toestellen. Gaat Google in 2022 weer voor high-end? We gaan het zien.

En wat gaat Huawei doen? De fabrikant biedt op moment van schrijven niet actief Huawei-smartphones aan in Nederland. Die zijn namelijk niet in trek omdat ze op een Android-versie zonder Google-certificering (en daarom Google-apps) draaien. Huawei mag sinds 2019 niet meer samenwerken met Google omdat de Amerikaanse overheid Huawei beticht van spionage voor de Chinese overheid. Huawei zei onlangs op een Nederlands persevenement dat het in 2022 in Europa een nieuwe P-serie gaat uitbrengen. Details zijn er nog niet.

Wat verwacht jij in 2022 van smartphones en de achterliggende merken? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel!