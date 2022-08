25 jaar Netflix: dit zijn de 25 beste Netflix Originals

Omdat Netflix 25 jaar bestaat, zetten we de 25 beste Netflix Originals voor je op een rij. Staat je favoriet er tussen?

Dit zijn de 25 beste Netflix Originals

Netflix bestaat 25 jaar. Hoewel de eerste echte Netflix Original pas in 2013 werd geïntroduceerd met House of Cards, zijn er sindsdien honderden series verschenen. Omdat het een feestje is, pakken we deze kans om de 25 beste Netflix Originals op een rij te zetten.

25. House of Cards

House of Cards is de allereerste Netflix Original, met Kevin Spacey als Amerikaanse politicus die niet vies is van een moord hier en daar om zijn doelen te bereiken. De serie heeft een hoop prijzen gewonnen, maar is flink is aanzien gedaald sinds Kevin Spacey is beschuldigd van seksueel wangedrag. In het laatste seizoen was de acteur daarom niet meer te zien.

24. Queer Eye

Deze reboot van de serie Queer Eye for the Straight Guy volgt een groepje uitbundige persoonlijkheden die het leven van mensen met problemen weer op de rails zetten. Met onder andere een nieuwe look, nieuwe inrichting van hun huis en bovenal een hernieuwde zelfverzekerdheid. De ultieme feel good televisie die je niet kunt kijken zonder dat de tranen over je wangen rollen.

23. Master of None

In deze serie duik je in het brein van Aziz Ansari, die zijn passies deelt in esthetisch zeer aangename afleveringen. Nadat Ansari is opspraak is gekomen voor seksueel wangedrag, nam hij in het laatste seizoen van de serie een plek achter de camera. Het resultaat is een prachtig seizoen over een huwelijk tussen twee vrouwen en een mogelijk kind.

22. Santa Clarita Diet

Een trend in deze lijst is dat series te vroeg eindigen – en dat is absoluut het geval met Santa Clarita Diet. Deze komische serie gaat over een stel makelaars (Timothy Olyphant en Drew Barrymore) met een geheim: zij is een zombie. Een originele, super grappige serie die helaas eindigt met een cliffhanger.

21. Glow

De Gorgeous Ladies of Wrestling bestaat uit een groep vrouwen die in de jaren tachtig worstelshows opvoeren. Glow is een bijzondere serie, die goede humor en ijzersterk drama combineert met unieke personages.

20. Dark

Niet iedereen snapt wat er precies in Dark gebeurt. Deze bijzondere Netflix-serie volgt verschillende tijdlijnen en een verwarrend mysterie. Als je de moeite neemt om er iets van te proberen te begrijpen, dan is Dark een serie die nog lang blijft hangen.

19. Unbreakable Kimmy Schmidt

Alleen al om het aanstekelijke introliedje verdient Unbreakable Kimmy Schmidt een plek in deze lijst. Deze hilarische komedieserie volgt een onschuldige, jonge vrouw die uit een bunker ontsnapt waar ze gevangen werd gehouden door een dominee. Nu moet ze plots leven in een wereld die ze totaal niet begrijpt.

18. Sense8

Uit het brein van de makers van The Matrix komt deze bijzondere serie over acht mensen, die op een bijzondere manier met elkaar in contact staan. Ze kunnen elkaars skills overnemen in de strijd tegen hen die ze dwars zitten. Sense8 is een geliefde serie met fantastische personages, die helaas te vroeg is geëindigd.

17. Umbrella Academy

Een groep kinderen met superkrachten wordt opgeleid door een vreemde man. Als die man sterft, moeten de inmiddels ouder geworden superhelden weer bij elkaar komen om het eind van de wereld te stoppen. In elk seizoen staat er weer een nieuwe apocalypse te wachten, maar leer je ook steeds meer over hoe de wereld echt in elkaar steekt.

16. Daredevil

Netflix mocht een reeks series maken die onderdeel zijn van de Marvel Cinematic Universe, met als hoogtepunt Daredevil. Met name door het werk van Charlie Cox als de superheld en Vincent D’Onofrio als slechterik Kingpin. Dit is de enige serie in deze lijst die op moment niet meer op Netflix te zien is, want Disney heeft de rechten teruggenomen en Daredevil op Disney Plus gezet.

15. The OA

The OA volgt een jonge vrouw die terugkeert na zeven jaar vermist te zijn geweest. Deze vrouw zoekt een groepje studenten en een docent bij elkaar om haar te helpen met een bijzondere missie. The OA is een unieke serie zoals je nog nooit hebt gezien, die na de cliffhanger in het tweede seizoen dringend een derde seizoen nodig had.

14. Grace and Frankie

Twee oudere vrouwen (Jane Fonda en Lily Tomlin) komen er achter dat hun mannen eigenlijk verliefd op elkaar zijn. De dames hebben totaal verschillende persoonlijkheden, maar moeten het toch met elkaar doen nu ze alleen komen te staan. Een fijne, grappige serie die elk seizoen beter wordt.

13. Narcos

De geliefde serie Narcos gaat over de opkomst van Pablo Escobar, vertelt vanuit de agenten die op hem jagen vanwege zijn handel in cocaïne. Met name Wagner Moura als Escobar is een waanzinnige acteerprestatie. Narcos is een spannende serie die zichzelf elk seizoen weet te overtreffen.

12. Ozark

Financieel adviseur Marty Byrde verhuist met zijn gezin naar de Ozarks, waar hij voor een Mexicaanse drugsbaas binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen. Daar komen hij en zijn gezin in contact met de lokale criminelen. De vergelijking met Breaking Bad komt niet alleen door de verhaallijn, maar ook door de hoge kwaliteit van deze serie.

11. One Day at a Time

Deze heerlijke ouderwetse sitcom speelt zich voornamelijk af in een enkel appartement, maar behandelt moderne onderwerpen op compleet eigen wijze. De serie vertelt het verhaal van een Cubaans-Amerikaans gezin met een moeder die veteraan is en last heeft van PTSS.

One Day at a Time is een serie die je vooral heel erg laat lachen, maar als zwaardere onderwerpen worden besproken is dat altijd oprecht en emotioneel.

10. Lupin

Omar Sy speelt in deze serie op meesterlijke wijze Assane Diop, een man die is geïnspireerd door de boeken over meesterdief Arsène Lupin. In de vlotte, Franse serie zie je hoe Diop iedereen om zich heen, en soms ook jou als kijker, te slim af is.

9. Bridgerton

Het is smullen geblazen deze historische, romantische serie over een rijke familie in de 19de eeuw, met kinderen die stuk voor stuk een partner zoeken. Intrige, plot twists, mannen met witte overhemden die in het water vallen en romantische spanning waar je door van de bank valt. Met een verrassend diverse cast.

8. The Queen’s Gambit

Wie had ooit gedacht dat een serie over schaken zo spannend kon zijn. Anya Taylor-Joy speelt in deze miniserie de jonge Beth Harmon, die uitzonderlijk goed is in het bordspel terwijl ze strijdt tegen een drugsverslaving. The Queen’s Gambit is een erg vlotte serie, die een genot is om naar te kijken door hoe het is gefilmd en gespeeld.

7. Orange is the New Black

Piper Chapman is een jonge vrouw die een net leven heeft gehad, maar een verkeerde keuze heeft gemaakt. Daarom belandt ze in een vrouwengevangenis waar elke beweging de verkeerde kan zijn.

Als kijker ga je echter al snel houden van alle andere personages in de gevangenis, die elk om hun eigen redenen daar zijn beland en nieuwe relaties hebben opgebouwd. Een waanzinnige serie met een diverse cast, waarvan vele actrices sinds Orange is the New Black sterke carrières hebben gemaakt.

6. BoJack Horseman

Dat een tekenfilm over een depressief paard zo goed kan zijn. BoJack was vroeger een beroemde sitcomacteur, maar inmiddels is hij in een diep gat gevallen. Daar probeert hij weer uit te klimmen met de hulp van de personen om hem heen. Hilarisch vol met kleine grapjes op de achtergrond, maar soms ook onverwachts heftig.

5. Russian Doll

Eén van de actrices die we in Orange of the New Black al zagen en nu een ijzersterke eigen serie heeft gekregen, is Natasha Lyonne. In Russian Doll mag ze helemaal los gaan en dat is goed nieuws voor de kijker.

Natasha speelt in deze show Nadia die in een tijdloop zit. Elke keer als ze dood gaat, begint ze weer opnieuw. Dat klinkt bekend van andere films en series, maar Russian Doll stijgt daar bovenuit door oneindig charmant en innovatief te zijn.

4. Squid Game

Wie had ooit gedacht dat een vreemde serie uit Korea alle records op Netflix zou verbreken. In Squid Game spelen mensen met geldproblemen levensgevaarlijke spelletjes voor de kans om een enorm geldbedrag te winnen.

De serie is reuze spannend, waardoor je niets anders kan dan bingen. Al snel veranderde Squid Game in een cultuurfenomeen waar iedereen het over had, en dat is helemaal terecht.

3. Sex Education

Een serie over jongeren op een school die veel praten over seks klinkt niet heel origineel, maar Sex Education heeft ons compleet omver geblazen. Het zijn de leuke personages, prachtige stijl, humor en boeiende verhaallijnen die ons na het einde van elk seizoen weer reikhalzend doen uitkijken naar de volgende.

2. The Crown

The Crown is een productie zoals we nog nooit hebben gezien. In de basis vertelt deze serie over het leven van Queen Elizabeth en de mensen om haar heen, van toen ze net begon als koningin tot nu. Maar de serie doet dit met zoveel stijl en spanning, dat je compleet meegesleept wordt.

De sets zijn groots, de kleding tot in de puntjes verzorgd en de casting uitmuntend, met na elke twee seizoenen nieuwe acteurs in de rollen doordat de personages ouder zijn geworden.

1. Stranger Things

Hoewel Stranger Things niet tegen het record van Squid Game op kan, is deze serie van de Duffer-broers het beste wat Netflix te bieden heeft. Stranger Things vertelt het verhaal van Eleven, een jong meisje met superkrachten dat ontsnapt uit een laboratorium waar er op haar wordt geëxperimenteerd. Ze komt terecht in het kleine stadje Hawkins. Daar maakt ze vrienden, die ze vervolgens moet beschermen van een duistere dimensie die lekt naar de normale wereld.

Stranger Things heeft een cast om van te houden, waar elk seizoen knap genoeg weer nieuwe personages aan toe worden gevoegd die je direct accepteert als onderdeel van het geheel. De serie is één grote ode aan de jaren tachtig, maar ook heel erg zijn eigen ding. Het komende vijfde seizoen sluit de serie af. Dat is natuurlijk jammer, maar het is goed om op je hoogtepunt te stoppen.

