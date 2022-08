De 13 opvallendste gebeurtenissen tijdens 25 jaar Netflix

Netflix bestaat 25 jaar. Sinds de start van het bedrijf is er een hoop gebeurd. We zetten de opvallendste gebeurtenissen op een rij.

25 jaar Netflix: van dvd’s naar games

Netflix begon als een bedrijf om dvd’s te huren en inmiddels is het de grootste streamingdienst ter wereld. Dit zijn de opvallendste gebeurtenissen in 25 jaar Netflix.

1. Oprichting van Netflix

Op 29 augustus 1997 werd Netflix opgericht door Marc Randolph en Reed Hastings. Een jaar later werd de website Netflix.com gelanceerd met 925 films. Nog niet om te streamen, maar om fysiek te huren. Films werden op een dvd via de post verstuurd.

2. De introductie van het Netflix-abonnement

In september 1999 introduceerde Netflix een maandelijks abonnement voor deze dvd’s. Als je een dvd weer terug stuurde, kreeg je automatisch de volgende film uit je kijklijst opgestuurd. Het abonnement bleek zo’n succes, dat Netflix stopte met de mogelijkheid om losse films te huren.

3. On demand films kijken via het internet

Pas op 15 januari 2007 kwam Netflix met de mogelijkheid om films online te kijken. Bij de start was deze optie nog erg beperkt. De dienst had circa duizend films om on demand te kijken, terwijl er zeventigduizend films op dvd beschikbaar waren. Een jaar later konden alle abonnees zonder extra kosten films online kijken.

Pas in 2011 zou streamen los komen te staan van de dvd’s. Voor 7,99 dollar per maand kon men onbeperkt online films en series kijken

4. Voor het eerst ‘Netflix and chill’ gebruikt

Op 21 januari 2009 werd voor het eerst de term ‘Netflix and chill’ gebruikt in een tweet. Toen bedoelde de schrijver nog gewoon dat die ging ontspannen met Netflix. Rond 2014/2015 werd de term een meme en veranderde de betekenis. Netflix and chill is inmiddels een eufemisme voor seks.

5. House of Cards als eerste Netflix Original

Het werd al snel duidelijk dat Netflix eigen content moest gaan maken. De rechten voor series en films van andere partijen werden steeds duurder en concurrentie lag op de loer. De serie Lilyhammer was de eerste serie waar Netflix in investeerde, maar de eerste volledige Netflix Original was House of Cards met Kevin Spacey.

Deze serie zou als eerste exclusieve webserie voor flink wat prijzen genomineerd worden en er ook een hoop winnen. Op 1 februari 2013 werd direct het hele eerste seizoen op de dienst geplaatst. In hetzelfde jaar verschenen ook de eerste seizoenen van Netflix Originals Hemlock Grove en Orange is the New Black.

6. De introductie van profielen

Op 1 augustus 2013 introduceerde Netflix profielen. Gebruikers konden tot vijf verschillende profielen instellen voor gezinsleden, zodat elke gebruiker op eigen tempo series kon kijken, een lijst kon bijhouden en aanraders kreeg. Deze functie heeft er daarna voor gezorgd dat gebruikers massaal Netflix-wachtwoorden gingen delen met vrienden en familie.

7. Netflix komt naar Nederland

Pas op 11 september 2013 kwam Netflix naar Nederland met een combinatie van Nederlandse en buitenlandse series en films, inclusief Nederlandse ondertiteling. De dienst werd geïntroduceerd met een prijs van 7,99 euro per maand voor onbeperkt series en films kijken.

Sindsdien is de prijs regelmatig verhoogd. Een ‘premium abonnement’ met de mogelijkheid om series en films in de hoogste resolutie te kijken op vier verschillende apparaten tegelijk kost inmiddels 15,99 euro.

8. Hemlock Grove was de eerste geannuleerde Netflix-serie

Inmiddels weten we niet beter dat Netflix een hoop series stopzet. Zijn de kijkcijfers niet hoog genoeg? Dan worden series al na één seizoen stopgezet. Bijvoorbeeld recentelijk de series First Kill en Resident Evil.

Als je geluk hebt krijgt je favoriete serie een tweede seizoen. Het is Hemlock Grove die de twijfelachtige eer heeft om als eerste Netflix Original geannuleerd te worden. De serie met Famke Janssen heeft drie seizoenen gekregen.

9. Downloaden!

Op 30 november 2016 introduceerde Netflix de mogelijkheid om series en films te downloaden op Android en iOS, om deze vervolgens offline te kunnen kijken.

10. Ares was de eerste Nederlandse Netflix Original-serie

Hoewel Undercover eerder verscheen, gaat die serie om een samenwerking tussen België en Nederland. De eerste echte Nederlandse Netflix Original was Ares, die 12 december 2019 verscheen. Deze horrorserie gaat over een Amsterdamse studente die lid wil worden van een geheim genootschap. Er is (nog) geen tweede seizoen van deze serie aangekondigd.

11. Forever Rich is de eerste Nederlandse Netflix Original-film

Op 3 september 2021 stond de eerste Nederlandse Netflix Original-film op de dienst. Forever Rich gaat over jonge artiest die wordt beroofd terwijl dat wordt gefilmd. Vervolgens wil hij wraak nemen.

12. Squid Game breekt alle records

Op 17 september 2021 zet Netflix het eerste seizoen van de Koreaanse serie Squid Game op de dienst. De serie gaat over mensen met geldproblemen, die het tegen elkaar opnemen in een reeks dodelijke spellen om kans te maken op een enorm geldbedrag. De serie werd binnen 28 dagen 1,65 miljard uren gekeken. Zelfs het vierde seizoen van Stranger Things wist dit record niet te verbreken.

13. Netflix komt met games

Om abonnees meer te bieden dan series en films, stapt Netflix nu ook in de smartphonegames. Heb je een Netflix-abonnement, dan kun je sinds november 2021 via de Play Store of App Store games downloaden en ongestoord spelen zonder reclames of in-app aankopen.

Het aanbod is nog beperkt, maar Netflix laat duidelijk zien deze markt serieus te nemen met games zoals Poinpy en komende games van de mensen achter Monument Valley en Alto’s Adventure.

Netflix in de toekomst

Netflix heeft de afgelopen 25 jaar wereldwijd een bijzonder sterke positie weten in te nemen, maar de dienst krijgt ook veel kritiek. Onder andere om het annuleren van veel series en het verhogen van de prijzen. Ook krijgt de dienst steeds meer concurrentie in de vorm van onder andere Disney Plus, HBO Max en Apple TV Plus. Daarom zal de dienst moeten blijven innoveren.

Het is duidelijk dat Netflix in ieder geval flink investeert in games. Het bedrijf heeft al meerdere gamestudio’s overgenomen. Daarnaast komt Netflix binnenkort met een goedkoper abonnement waar reclames aan zijn toegevoegd.

De Android Planet-kijktips

