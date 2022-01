Waarom je 2G op je smartphone moet uitschakelen (en waarom je dat waarschijnlijk niet lukt)

In Android 12 zit een handige en belangrijke functie waarmee je onveilige 2G-verbindingen uitschakelt. Maar helaas duurt het nog lang voordat iedereen deze feature kan gebruiken.

2G-internet uitschakelen in Android 12

Android-kenner Mishaal Rahman meldt op Twitter dat in Android 12 een optie zit om 2G-verbindingen uit te schakelen. Dat is belangrijk, want 2G is onveilig omdat kwaadwillenden relatief makkelijk kunnen meekijken wat je zoal op je telefoon doet. Bij 2G-internet ontbreekt goede encryptie, die ervoor zorgt dat de communicatie veilig is. Hackers zouden hierdoor telefoongesprekken en sms-berichten kunnen stelen.

Android 12 kan ervoor zorgen dat je smartphone geen verbinding meer maakt met 2G. Er zit echter een addertje onder het gras, want de functie werkt alleen op toestellen die uit de doos draaien op de nieuwste Android-versie. Op dit moment zijn er hier helaas maar een handjevol van. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro van Google zelf en Samsungs nieuwe Galaxy S21 FE draaien bijvoorbeeld standaard Android 12, maar het overgrote gedeelte van de huidige toestellen zit op Android 11 of ouder.

Bij veel telefoons is het ook niet mogelijk om de functie na de Android 12-update toe te voegen. Dit betekent dat om het 2G-modem uit te kunnen schakelen, je toestel direct op Android 12 moet draaien – en je dus waarschijnlijk een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Android 12 is een grote update, waarbij vooral het uiterlijk van het besturingssysteem is veranderd. Dankzij het nieuwe Material You-design ziet Android er compleet anders uit, met fraaie animaties, mooie kleurtjes en grotere knoppen. Het design is zonder twijfel dé grote vernieuwing van de update, maar er zit wel een addertje onder het gras: vooral Pixel-gebruikers kunnen genieten van Material You.

Een ander speerpunt van Android 12 is privacy. Google wil dat je meer in controle bent over welke data en permissies door je apps worden gebruikt. Hiervoor is het Privacy Dashboard in het leven geroepen. Hier kun je precies zien welke data je apps kunnen inzien, en welke permissies ze hebben.

Meer weten? Check dan de uitgebreide Android 12 review of de video hieronder, waarin we je alles vertellen.