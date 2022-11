Dit zijn de 3 beste smartphones onder 100 euro

Stel jij weinig eisen aan je telefoon? Of heb je gewoon een beperkt budget? Dan wil je natuurlijk een zo goedkoop mogelijk toestel. In dit artikel stellen we je voor aan de drie beste smartphones onder 100 euro.

De beste smartphones onder 100 euro

Een smartphone voor minder dan 100 euro, dat kan toch helemaal niet? Jawel hoor, al is de keuze door de torenhoge inflatie wel beperkter dan een paar jaar geleden. Besef bovendien dat je voor dit geld een apparaat koopt met veel beperkingen en een ouderwetser design met dikke randen.

Als je je budget wat op kunt rekken, raden we je daarom aan om te kijken naar de beste smartphones onder 200 euro. In die categorie valt meer te kiezen en tref je simpelweg betere telefoons aan. Vaak krijgen ze ook langer software-updates.

Hou je het toch liever nóg goedkoper? Lees dan snel verder. We lopen de drie beste smartphones onder 100 euro met je langs, inclusief de belangrijkste plus- en minpunten.

1. Nokia C2 2nd edition

De Nokia C2 2nd edition draait op een simpele quadcore-processor van MediaTek. Simpele apps als WhatsApp werken wel, maar je zult vaak even moeten wachten voor ze opstarten. Nokia stopt er 2GB RAM bij en 32GB opslagruimte, die je kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Dat is handig als je je muziek op het toestel wil bewaren of films en series van Netflix. De C2 heeft verder een koptelefoonaansluiting, zodat je bedraad naar je favoriete artiesten kunt luisteren.

Het scherm van dit toestel is 5,7 inch groot en heeft een resolutie van slechts 960 bij 480 pixels. Daar valt mee te werken, maar vooral bij tekst zul je de individuele beeldpunten wel kunnen zien. Erg scherp is dit display dus niet. Het toestel heeft twee camera’s: eentje van 5 megapixel op de achterkant en eentje van 2 megapixel voor je selfies.

De Nokia C2 draait op Android 11 Go en zal niet bijgewerkt worden naar nieuwere versies. Een groot pluspunt van het toestel is dat je wel tot mei 2024 beveiligingsupdates krijgt. Die houden hackers voorlopig dus buiten de deur. Deze smartphone heeft een adviesprijs van 99 euro.

2. Alcatel 1B (2022)

De Alcatel 1B had een hogere adviesprijs, maar is inmiddels iets goedkoper. Daarom kunnen we hem nu ook tot de beste smartphones onder 100 euro rekenen. Het scherm is met 5,5 inch kleiner dan dat van de Nokia, maar heeft wel een hogere resolutie van 1440 bij 720 pixels. Dat ziet er mooier uit.

De MediaTek Helio A22-chip is al wat ouder en ook van dit toestel moet je qua snelheid dus geen wonderen verwachten. De meeste apps zullen met wat geduld best aan te zwengelen zijn, maar games kun je op deze smartphone niet goed spelen. De Alcatel draait net als de Nokia C2 2nd edition op Android 11 Go en hij heeft eveneens 2GB RAM en 32GB opslagruimte. Die kun je ook op dit toestel uitbreiden met een micro-sd-kaartje en we treffen wederom een koptelefoonaansluiting aan.

Selfies schiet je met de Alcatel 1B in een resolutie van 5 megapixel. Op de achterkant tref je nog een 8 megapixel-camera aan voor je andere foto’s. Qua specificaties wint de Alcatel 1B het dus nipt van de Nokia C2. Hoelang je beveiligingsupdates krijgt van Alcatel is echter onduidelijk. Daarom geven we toch de voorkeur aan de Nokia.

3. ZTE Blade A31 Lite

Wil je nóg minder uitgeven? Voor de ZTE Blade A31 Lite betaal je zo’n 80 tot 85 euro. Daarvoor krijg je een smartphone die met 5 inch compacter is dan de telefoons hierboven. Het scherm heeft dezelfde resolutie als de Nokia C2: 960 bij 480 pixels. Ook dit toestel draait op Android 11 Go. Of en hoelang je nog beveiligingsupdates krijgt is helaas onduidelijk.

Een minpunt van deze ZTE is dat hij nog minder RAM heeft dan de andere telefoons in dit artikel: slechts 1GB. Dat is anno 2022 erg krap. De opslagruimte bedraagt weer 32GB, die je kunt uitbreiden met een geheugenkaartje. De simpele Unisoc-processor zal in dezelfde categorie vallen als die van de Nokia en Alcatel.

Op de achterkant van de Blade A31 Lite zit een 5 megapixel-camera en selfies schiet je in een resolutie van 2 megapixel. De specificaties zijn dus niet erg indrukwekkend. Je koopt deze ZTE vooral als je een klein budget hebt én een compacte smartphone wil.

