Deze 3 nieuwe smartphones krijgen een topcamera met 1 inch-sensor

Afgelopen zomer kondigde Xiaomi de 12S Ultra aan, een smartphone met een grote 1 inch-camerasensor. Helaas verschijnt dat toestel niet in Nederland. Gelukkig komen er hier binnenkort wél telefoons op de markt die, waarschijnlijk, een soortgelijke camera hebben. Dit zijn ze.

3 smartphones met een 1 inch-camerasensor

Het zijn opwindende tijden voor smartphonefotografen. De camera’s op onze telefoons worden steeds beter. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de grotere sensoren. De koplopers zijn momenteel de Sony Xperia Pro-I en de Xiaomi 12S Ultra. Dat zijn smartphones met (min of meer) een 1 inch-sensor, die daardoor prachtige platen schieten. Helaas is de Sony met een adviesprijs van 1799 euro schreeuwend duur, terwijl de Xiaomi bij ons helemaal niet te koop is.

Toch hoeven we niet te wanhopen. Andere fabrikanten werken namelijk óók aan smartphones met zo’n grote sensor. Deze drie toestellen verschijnen nog in 2022 of in de eerste helft van volgend jaar.

1. Oppo Find X6 Pro

De opvolger van de Oppo Find X5 Pro is één zo’n nieuwe smartphone die volgens geruchten een 1 inch-sensor krijgt. Dat lijkt ook logisch, want Oppo zet met deze lijn stevig in op fotografie. De Find X6 Pro zou over drie 50 megapixelcamera’s beschikken, maar alleen de hoofdcamera heeft zo’n grote sensor. De ultragroothoeklens en telelens doen het vermoedelijk met wat kleinere exemplaren.

De Oppo Find X5 Pro

We moeten helaas nog wel even geduld hebben. Oppo brengt de Find X6 Pro waarschijnlijk pas in maart 2023 uit. Zoals je mag verwachten draait het toestel op een nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de snelste processor die je volgend jaar kunt krijgen.

2. Vivo X90 Pro (Plus?)

In onze review van de Vivo X80 Pro waren we erg enthousiast over de camera’s. Vivo lijkt van plan om op dezelfde weg verder te gaan, want de X90 Pro (of Pro Plus) moet het neusje van de zalm worden op fotografiegebied. Dat betekent uiteraard dat de hoofdcamera van deze smartphone een 1 inch-sensor krijgt. Ook de telecamera moet een stuk beter worden ten opzichte van de X80 Pro.

Geruchten wijzen op een release aan het einde van dit jaar. Of deze telefoon dan ook direct naar Nederland komt is niet zeker. Dát hij hier verschijnt ligt wel erg voor de hand. De X90 Pro (Plus) krijgt ook een Snapdragon 8 Gen 2-chip en zou op kunnen laden met maar liefst 200 Watt. Daardoor zit het toestel binnen een kwartier vol.

3. Xiaomi 13 Pro

Xiaomi zelf gaat ook meer smartphones met een 1 inch-sensor maken. De camera van de 12S Ultra zou zijn weg vinden naar de Xiaomi 13 Pro. Dat is een iets lager geprijsde smartphone die bovendien ook buiten China verkrijgbaar zal zijn. Xiaomi presenteert hem mogelijk al in november, al duurt het waarschijnlijk wat langer voor hij in Nederland op de markt komt. Het toestel zou opladen met 120 Watt en eveneens een Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord hebben.

