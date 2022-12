Met deze 3 smartphones maak je de mooiste nachtfoto’s

Maak jij graag foto’s in het donker? Dat kan tegenwoordig ook prima met je telefoon. Maar dan moet je natuurlijk wél het juiste toestel hebben. Met deze drie smartphones schiet je de mooiste nachtfoto’s!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphones waarmee je de mooiste nachtfoto’s maakt

De tijd dat je een spiegelreflexcamera nodig had om ‘s avonds mooie foto’s te maken, ligt al een paar jaar achter ons. Smartphones krijgen een steeds betere nachtmodus, waarmee je ook in het donker prima platen uit je telefoon tovert.

Mits je het juiste toestel hebt natuurlijk, want de onderlinge verschillen zijn nog steeds behoorlijk groot. Sommige, vaak goedkopere telefoons hebben wel een nachtmodus, maar produceren oververzadigde of veel te lichte kiekjes. Met de onderstaande drie smartphones maak je gegarandeerd prachtige nachtfoto’s!

Google Pixel 7 (Pro)

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Pixels die je gewoon in Nederlandse winkels kunt kopen. Dat is om meerdere redenen goed nieuws en de uitstekende nachtmodus vormt er daar zeker eentje van. Google was de eerste fabrikant die deze feature introduceerde en loopt nog steeds voorop.

De zoekgigant kiest voor een vrij natuurlijke uitstraling. Schaduwen mogen gewoon schaduwen blijven en de kleuren ogen stevig, maar niet té fel. Deze Pixels zijn daarom onze favoriete nachtcamera’s van dit moment.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

Zeker de normale Pixel 7 is bovendien een erg voordelige manier om goede nachtfoto’s te kunnen maken. Met een adviesprijs van 649 euro is dit toestel een stuk goedkoper dan de andere smartphones in dit artikel. Ten opzichte van de Pro (899 euro) is de groothoeklens wat minder wijd en moet je het stellen zonder telecamera. Je beschikt echter wel over dezelfde, uitstekende hoofdcamera.

Oppo Find X5 Pro

De meeste fabrikanten leggen veel nadruk op de hoofdcamera en verwaarlozen de groothoeklens een beetje. Oppo gaf zijn vlaggenschip van dit jaar, de Find X5 Pro, gelukkig twee gelijkwaardige camera’s. Hoewel ze bij daglicht niet altijd even goed uit de verf komen, presteren ze ‘s nachts uitstekend. Door de relatief grote sensoren is er veel detail zichtbaar. Dat is vooral fijn bij de groothoeklens. Kleuren ogen verzadigd, maar zeker niet té.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

Voor de Oppo Find X5 Pro moest je eerder dit jaar nog 1299 euro neerleggen. Dat was veel te veel voor wat dit toestel te bieden heeft. Inmiddels is de prijs bij sommige winkels gedaald tot een veel redelijkere 849 euro. Daarvoor krijg je naast goede nachtfoto’s ook een prachtig design en prima prestaties.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De toptoestellen van Samsung hebben altijd goede camera’s, maar over de nachtfoto’s van deze smartphones waren we niet altijd tevreden. De Koreaanse fabrikant koos er vaak voor om kleuren flink op te pompen. Dat zorgt misschien voor plaatjes die op Instagram de aandacht trekken, maar met de realiteit hebben ze weinig te maken.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

Gelukkig lijkt Samsung het licht te hebben gezien. De Galaxy S22 Ultra levert neutralere beelden af dan zijn voorganger. Hoewel de kleuren nog steeds vrij fel zijn, ogen de foto’s nu een stuk prettiger. Dat geldt vooral voor kiekjes die je schiet met de 108 megapixel-hoofdcamera. De groothoeklens is van wat mindere kwaliteit, maar dat zie je eigenlijk alleen als je de foto’s op volledig formaat bekijkt.

Meer over fotografie

Bij Android Planet ben je aan het juiste adres voor artikelen over smartphonefotografie. We vertellen je bijvoorbeeld welke telefoons de beste camera hebben. Ook leggen we uit hoe je voor een goede compositie zorgt en wat je moet weten over de groothoeklens van je smartphone.

