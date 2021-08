‘3D-model toont Samsung Galaxy S21 FE van alle kanten’

Een bekende lekker heeft een 3D-model gepubliceerd van de aankomende Samsung Galaxy S21 FE. Daardoor kunnen we het voordelige vlaggenschip nu van alle kanten bekijken.

Dit is het 3D-model van de Samsung Galaxy S21 FE

De betrouwbare lekker Evan Blass publiceert regelmatig afbeeldingen van smartphones die nog niet officieel zijn aangekondigd. Dit keer gaat hij nog verder door een 3D-model van de Samsung Galaxy S21 FE te tonen. Daarmee kunnen we de smartphone van alle kanten bekijken.

Het model komt overeen met renders die Blass eerder van de Galaxy S21 FE lekte. Het gaat om een slank toestel dat veel overeenkomsten vertoont met de gewone Samsung Galaxy S21 en S21 Plus. De bezels zijn alle kanten erg dun en de selfiecamera zit in een klein gat in het midden van het scherm. Wel is het camera-eiland op de achterkant van plastic. Dat ziet er wat minder chique uit dan de metalen variant op zijn duurdere broers.

Blass heeft 3D-modellen gemaakt van alle kleuren waarin de Samsung Galaxy S21 FE te koop zal zijn. Naast de witte variant hierboven kun je vermoedelijk ook kiezen voor groen, grijs, blauw of paars. Zijn voorganger, de Samsung Galaxy S20 FE, was overigens verkrijgbaar in nóg meer kleuren.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21 FE

Vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy S21 FE liggen al op straat. Zo draait de smartphone waarschijnlijk op een razendsnelle Snapdragon 888-chip (of Samsungs eigen Exynos 2100) en heeft hij een 6,4 inch-oledscherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het gaat om een 120Hz-display, waardoor alles wat je doet vloeiender en sneller aanvoelt.

Het is nog even afwachten wanneer Samsung de Galaxy S21 FE presenteert. Eerdere geruchten spraken van een release gelijktijdig met de vouwbare Galaxy Z Fold3 en Z Flip 3, maar dat bleek niet te kloppen.

