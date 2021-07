3 redenen waarom het niet erg is om een 4G-smartphone in 2021 te kopen

Het 5G-netwerk is inmiddels een jaar in Nederland actief en er zijn nu tientallen 5G-smartphones te koop. Als je een nieuw toestel overweegt, kan een 5G-toestel interessant zijn. Maar een 4G smartphone in 2021 kopen is zo gek nog niet.

Een 4G-smartphone in 2021 kopen

5G is de opvolger van 4G en maakt sneller mobiel internet mogelijk. Providers activeerden hun 5G-netwerken een jaar geleden in Nederland en destijds verschenen ook de eerste 5G-telefoons. Inmiddels het aanbod flink gegroeid en zijn er ook genoeg 5G-smartphones onder de 250 euro te koop. Het is een kwestie van tijd voordat 5G-ondersteuning in alle smartphones zit, maar zover is het nu nog niet.

Er is nog genoeg keuze uit 4G-smartphones. Hoewel fabrikanten en providers veel moeite doen om je een 5G-toestel te laten kiezen, kun je prima een 4G smartphone in 2021 kopen. Android Planet geeft drie redenen waarom. Lees je mee?

1. 5G wordt pas eind 2022 sneller dan 4G

Allereerst is de meerwaarde van 5G anno 2021 nog erg beperkt. Dat komt omdat 5G via praktisch dezelfde frequentiebanden werkt als 4G, en daarom is het 5G-netwerk in de praktijk nog niet sneller dan 4G. Daar komt pas in het najaar van 2022 verandering in, als de overheid de 3,5GHz-frequentie veilt.

Providers kunnen 5G daarna ‘activeren’ op die frequentie, en dan profiteer je van hogere up- en downloadsnelheden. Maar dat duurt dus nog bijna anderhalf jaar. Als je van plan bent om maximaal twee jaar met je nieuwe smartphone te doen, merk je dus alleen op het einde echt iets van de verbeteringen van 5G.

Android Planet-redacteur Bram noemt het achterblijven van de hogere snelheid in zijn opinie één van de huidige tegenvallers van 5G in Nederland.

2. 4G is snel en blijft nog jaren actief

Een tweede argument om een 4G-smartphone in 2021 te kopen, is dat het 4G-netwerk simpelweg goed in elkaar zit en blijft zitten. 4G is in praktisch heel Nederland beschikbaar, haalt hoge up- en downloadsnelheden en alle providers verkopen 4G-abonnementen voor scherpe prijzen.

De snelheden van 4G zijn hoger dan menig wifi-netwerk en ruim voldoende om thuis en onderweg van alles op je smartphone te doen. Bovendien blijft 4G ‘gewoon’ beschikbaar, ook als 5G straks een stuk sneller wordt. Providers houden het 4G-netwerk nog vele jaren in de lucht, dus je 4G-toestel blijft naar behoren werken. Tegen de tijd dat 4G verdwijnt, zijn we heel wat smartphonegeneraties verder.

3. 5G-smartphones zijn niet per se beter

De derde reden om een 4G-toestel te overwegen, is dat een 5G-smartphone niet per se beter is. Natuurlijk is de 5G-ondersteuning een pluspunt omdat je voorbereid bent op het snellere mobiele internet, maar staar je er niet blind op. Andere specificaties zijn van groter belang.

Een goed voorbeeld is de Samsung Galaxy A32. Die is te koop als 4G- en 5G-uitvoering. De 5G-variant is tientallen euro’s duurder, maar heeft een niet zo fraai lcd-scherm met lage hd-resolutie en standaard verversingssnelheid van 60Hz.

Het 4G-model daarentegen beschikt over een fraai oled-scherm met scherpe full-hd-resolutie en toont soepeler beeld dankzij de 90Hz-verversingssnelheid. Het verschil in schermkwaliteit merk je vanaf dag één en continu, terwijl de meerwaarde van 5G pas eind 2022 tot uiting komt.

