Android Planet kiest: de 5 beste budgetsmartphones van 2021

Tegenwoordig koop je voor niet al te veel geld een heel deftige smartphone. Maar dan moet je wel de bomen door het bos kunnen zien. Daarom zetten we de vijf beste budgetsmartphones van 2021 voor je op een rij!

Beste budgetsmartphones van 2021

Ooit moest je flink in de buidel tasten voor een vlotte smartphone. Tegenwoordig koop je voor minder dan 250 euro al een uitstekend toestel. Je beschikt misschien niet over de laatste snufjes, maar krijgt wel een degelijke telefoon waar je prima mee uit de voeten kunt. Nu het einde van het jaar nadert, zet Android Planet de beste budgetsmartphones van 2021 op een rij!

1. Poco X3 Pro

De prijs-kwaliteitverhouding van de Poco X3 Pro is voorlopig onverslaanbaar. Je haalt het toestel inmiddels in huis voor minder dan 200 euro en daar krijg je heel veel voor terug. De razendsnelle Snapdragon 860-chip bijvoorbeeld, waarmee je de meeste games moeiteloos speelt. Plus een 6,67 inch-scherm met hoge resolutie én verversingssnelheid. Het betreft namelijk een 120Hz-paneel, waardoor beelden er erg soepel uitzien.

Ook de accuduur is prima, waardoor we de Poco X3 Pro eigenlijk aan vrijwel iedereen kunnen aanraden. Alleen als je veel foto’s maakt met je mobiel is het misschien verstandig om verder te kijken. Het toestel heeft weliswaar vijf camera’s aan boord, maar dat zijn geen van allen hoogvliegers. In onze review van de Poco X3 Pro lees je meer over deze smartphone.

2. Samsung Galaxy A22 5G

Ook Samsung heeft verschillende telefoons in de prijsklasse tot 250 euro. Eén van de interessantste opties is de Galaxy A22 5G. De bouwkwaliteit is niet om over naar huis te schrijven en van de camera’s hoef je eveneens niet veel te verwachten.

Toch heeft de smartphone veel te bieden, zoals een vlotte processor die je bovendien toegang biedt tot het 5G-netwerk. Die mogelijkheid heeft de hierboven genoemde Poco bijvoorbeeld niet. Het 6,6 inch-lcd-scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz voor soepele beelden.

Daarnaast krijg je twee grote Android-updates en drie jaar lang elk kwartaal een beveiligingspatch, waarmee je hackers buiten de deur houdt. Tel daar een uitstekende accuduur van zo’n twee dagen bij op en je hebt één van de beste budgetsmartphones van 2021. Check onze review van de Samsung A22 5G als je meer wil lezen.

3. Motorola Moto G60s

Zoek je een grote smartphone die snel oplaadt? Dan is de Motorola Moto G60s een uitstekende keuze. Op het 6,8 inch-scherm kun je prima series kijken. Omdat het een 120Hz-display is, geniet je bovendien van erg vloeiende beelden als je bijvoorbeeld door je favoriete website scrolt. Motorola stopt daarnaast een 50 Watt-lader in de doos, waarmee je het toestel in mum van tijd op kunt laden.

Nadelen zijn er helaas ook. De MediaTek Helio G95-processor is rap genoeg voor dagelijkse taken, maar we kunnen het geen snelheidsmonster noemen. Ook 5G ontbreekt. Daarnaast krijg je slechts één grote update naar Android 12 en twee jaar lang beveiligingsupdates. Sommige concurrenten bieden in deze prijsklasse een beter softwarebeleid.

4. Oppo A54 5G

Ook de Oppo A54 5G is één van de beste budgetsmartphones die je in 2021 kunt kopen. Het toestel heeft een vlotte processor, de Snapdragon 480, die bovendien over 5G beschikt. Je bent dus op de toekomst voorbereid. Het 6,5 inch-lcd-scherm heeft een hoge full-hd-resolutie en ververst de pixels 90 keer per seconde. Daardoor ziet het beeld er soepeler uit dan traditionele 60Hz-schermen.

De A54 5G beschikt verder over een prima hoofdcamera en een handige groothoeklens. Daarnaast krijg je twee grote Android-updates, wat in deze prijsklasse netjes is. Ook de batterijduur is dankzij de 5000 mAh-accu prima, maar opladen gaat wel langzaam met maximaal 10 Watt. De ColorOS-schil is helaas vrij druk en Oppo installeert veel apps op het toestel waar je misschien niet op zit te wachten.

5. Motorola Moto E20

Is je budget erg krap? Of geef je niet veel om smartphones, maar wil je onderweg wel kunnen appen en mailen? Dan is de Motorola Moto E20 zeker het overwegen waard. Voor minder dan 100 euro krijg je een complete telefoon met een 6,5 inch-lcd-scherm. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels niet al te hoog, maar er valt prima mee te werken. Hetzelfde geldt voor de bescheiden Unisoc T606-chip, die vergezeld wordt door 2GB RAM en 32GB opslagruimte.

De accu is met 4000 mAh behoorlijk groot en de Moto E20 is zelfs spatwaterdicht. Het toestel draait verder op Android 11 Go, een afgeslankte versie van het besturingssysteem die erg geschikt is voor dit soort budgetsmartphones. Je krijgt twee jaar beveiligingsupdates, maar geen nieuwe versie van Android. Op de achterkant vind je een simpele 13 megapixel-camera, die gezelschap heeft van een dieptesensor voor mooiere portretten.

Wat is jouw favoriete budgetsmartphone?

Dat waren ze, onze vijf beste budgetsmartphones van 2021! Heb of ken jij een ander toestel in deze prijsklasse dat minstens zo goed of nog beter is? Laat het ons weten in de reacties!