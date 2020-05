De hoofdprijs betalen voor een nieuwe Android-smartphone is absoluut niet nodig. Met een paar honderd euro op zak haal je een uitstekend toestel in huis. Android Planet zet de vijf beste smartphones onder de 300 euro op een rij.

Beste smartphones onder de 300 euro

Als je een nieuwe, betaalbare smartphone nodig hebt, is de keuze reuze. Motorola, Samsung, Xiaomi, Sony en Nokia zijn zomaar wat merken die uiteenlopende Android-toestellen aanbieden. Hieronder vind je – in willekeurige volgorde – de vijf beste smartphones onder de 300 euro volgens Android Planet.

1. Nokia 7.2

De Nokia 7.2 is een midrange smartphone met Android One als grote troef. Het toestel draait stock-Android en krijgt twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is langer dan de concurrentie. De smartphone heeft een 6,3-inch scherm, liefst 6GB werkgeheugen en een ruime 128GB opslaggeheugen.

De accu van de Nokia 7.2 heeft een capaciteit van 3500 mAh. Dat is best groot, al gaat het opladen via usb-c helaas langzaam. Achterop de smartphone zit een driedubbele camera.

Lees ook onze uitgebreide Nokia 7.2 review of koop 'm in combinatie met een abonnement. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Nokia 7.2 los aan te schaffen.

2. Samsung Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de Galaxy A50, de populairste Android-smartphone van vorig jaar. De A51 is ook razend populair en dat snappen we. Het toestel biedt een fijn totaalpakket in een mooie behuizing en heeft een fraai oled-scherm. Prettig aan de smartphone is de lange accuduur en zijn vier veelzijdige camera’s achterop.

Samsung levert de Galaxy A51 met Android 10 en zijn overzichtelijke maar aanwezige OneUI-schil. Het merk belooft updates tot het voorjaar van 2022. Meer weten over het toestel? Bekijk hierboven onze videoreview of lees de geschreven Samsung Galaxy A51 review.

Je kan de Samsung Galaxy A51 los kopen of in huis halen met een abonnement.

3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

De Xiaomi Redmi Note 9 Pro is een krachtigere en daarom duurdere variant van de Redmi Note 9. Het toestel heeft een groot 6,67-inch scherm met een vingerafdrukscanner op de zijkant van de behuizing. De smartphone draait op een vlotte Snapdragon 720G-processor met een royale 6GB werkgeheugen en minstens 64GB opslagruimte. Je hebt ook de beschikking over features als een nfc-chip, infraroodsensor en vier camera’s op de achterkant.

De Redmi Note 9 gebruikt een grote 5020 mAh-accu en laadt op met 30W, wat erg snel is. De 899 euro kostende OnePlus 8 Pro komt bijvoorbeeld ook met zo’n stekker. Xiaomi levert de Redmi Note 9 Pro met Android 10 maar biedt (nog) geen duidelijk updatebeleid.

Je kan de Xiaomi Redmi Note 9 Pro los kopen maar ook kiezen met een abonnement.

4. Motorola Moto G8 Power

De Motorola Moto G8 Power maakt vooral indruk met zijn enorme 5000 mAh-accu. Het resultaat is een accuduur van twee dagen bij redelijk intensief gebruik, schrijft Wouter in zijn Motorola Moto G8 Power review. Wie het rustiger aandoet, perst drie tot vier dagen uit de batterij en daar kan de concurrentie niet aan tippen.

De Moto G8 Power beschikt over een fraai 6,4-inch scherm, vier prima camera’s op de achterkant en 64GB opslaggeheugen. Aandachtspunten zijn het gebrek aan ondersteuning voor 5GHz-wifinetwerken en het missen van een nfc-chip. Motorola verandert weinig aan de Android 10-software op de smartphone maar garandeert alleen een update naar Android 11.

Bekijk de Motorola Moto G8 Power los of check de prijs van de Moto G8 Power met abonnement.

5. Realme 6

Realme is in Nederland nog geen bekend merk, maar timmert hard aan de weg. De fabrikant werkt samen met het grote Oppo en verkoopt toestellen met een messcherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Zo haal je voor 230 euro de Realme 6 in huis, een smartphone met een 6,5-inch scherm met 90Hz-ververssnelheid. Dit betekent dat het scherm zichzelf negentig keer per seconde ververst, waardoor het beeld vloeiender en sneller oogt dan op een normaal 60Hz-display.

Verder heeft de Realme 6 een grote accu die met 30W oplaadt. Dat is sneller dan de iPhone 11 Pro (18W) en Samsung Galaxy S20 Plus (25W), toestellen die vier keer zo duur zijn! De Realme-smartphone beschikt over een MediaTek-processor, vier camera’s op de achterkant en minstens 64GB opslaggeheugen. De telefoon draait op Android 10 met de lichte Realme UI-schil. Het updatebeleid van de fabrikant is onduidelijk.

Lees meer over het kopen van de Realme 6 en duurdere, betere Realme 6 Pro.

Allerbeste Android-smartphones van dit moment

Heb je meer te besteden en wil je simpelweg de beste Android-smartphone van dit moment, met de allersnelste hardware en beste camera? Neem dan eens een kijkje in ons artikel over de beste high-end smartphones van 2020.