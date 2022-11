5 dingen om op te letten als je een goedkope Android-telefoon koopt

Een puike smartphone hoeft niet heel duur te zijn. Toch zijn er wel wat zaken om op te letten als je een goedkope Android-telefoon wil aanschaffen. We zetten de vijf belangrijkste op een rij.

Hier moet je op letten bij goedkope Android-smartphones

Wanneer je een telefoon van 200 of 300 euro koopt, heb je als het goed is andere verwachtingen dan bij een toestel van 1000 euro. Toch mag je best verwachten dat de basiszaken in orde zijn. Weet je niet goed waar je op moet letten bij de aanschaf van een goedkope Android-telefoon? Wij zetten de vijf belangrijkste zaken op een rij.

Goedkope smartphones worden doorgaans korter ondersteund dan duurdere. Dat is best een probleem als je een aantal jaar met je toestel wil doen. Let daarom scherp op het updatebeleid. Dat bestaat uit twee aspecten: het aantal Android-upgrades en het aantal jaar dat je beveiligingspatches krijgt.

Android-upgrades voegen nieuwe functies aan je toestel toe. Dat is mooi meegenomen, maar niet essentieel. Belangrijker is de periode dat je maandelijkse of driemaandelijkse updates krijgt die lekken in de software dichten. Ná deze periode word je steeds kwetsbaarder voor hackers met alle mogelijk vervelende gevolgen van dien.

Er zijn op dit vlak grote verschillen tussen de diverse fabrikanten. Samsung geeft zelfs zijn goedkope smartphones bijvoorbeeld vier lang elke drie maanden een beveiligingsupdate. Bij concurrenten als Oppo en OnePlus is dat maar twee of drie jaar, gerekend vanaf de release. Even checken dus op voor je tot aankoop overgaat.

Let trouwens ook op welke versie het toestel draait bij aanschaf. Het kan maar zo dat dat bijvoorbeeld nog Android 11 is, terwijl Android 13 al beschikbaar is. Wat ons betreft koop je op het moment van schrijven een toestel met minimaal Android 12 en niet ouder.

Samsung Galaxy A22 5G

2. Bouwkwaliteit

De meeste goedkope telefoons hebben een plastic behuizing. Dat is op zich geen probleem, want plastic breekt minder snel dan het glas van veel duurdere smartphones. Bovendien doen de meeste mensen toch een hoesje om hun toestel, waardoor je al die mooie materialen amper ziet.

Toch is het ene plastic het andere niet. De achterkant van de Samsung Galaxy A22 5G voelt bijvoorbeeld zo dun als papier. Je hebt de indruk dat je er met je nagel zo doorheen kunt komen. Dat vind je mogelijk geen prettig idee.

Daarnaast wordt er bij voordelige smartphone soms wat minder aandacht besteed aan de constructie. Dan hoor je het één en ander kraken wanneer je hem stevig beetpakt. De kans is klein dat je je toestel bij normaal gebruik breekt, maar het geeft wel een goedkope indruk. Als het mogelijk is, raden we daarom aan om de telefoon van jouw keuze even in een fysieke winkel vast te houden. Dan kom je niet voor nare verrassingen te staan.

3. Schermeigenschappen

Het lijkt onlogisch, maar de meeste smartphones in de laagste prijsklasse zijn behoorlijk groot. Schermen van 6,4 tot 6,7 inch zijn eerder regel dan uitzondering. Omdat veel toestellen ook nog vrij dikke randen hebben, passen ze mogelijk niet zo makkelijk in je broekzak. Een aandachtspuntje dus.

Let verder op het schermtype. Veel goedkope Android-telefoons hebben nog een lcd-display, maar er zijn onder de 300 euro ook toestellen te vinden met een oled-scherm. Neem bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A33 of de OnePlus Nord CE 2. Oled heeft wat ons betreft altijd de voorkeur boven lcd. Kleuren zijn er mooier uit, het contrast is hoger en als je de donkere modus gebruikt, zijn dergelijke panelen vaak zuiniger met de batterij.

OnePlus Nord CE 2

Ook resolutie is belangrijk. De allergoedkoopste smartphones hebben soms nog een scherm met 1600 bij 720 pixels. Dat is bij een formaat rond de 6,5 inch echt te weinig voor scherpe tekst. Je kijkt dan dus tegen gekartelde letters aan en dat moet je anno 2022 niet meer willen.

Zelfs voor weinig geld koop je tegenwoordig een smartphone met een 90 of 120Hz-scherm. Dat betekent dat de pixels 90 of 120 keer per seconde worden ververst. Daarmee heb je een veel vloeiendere kijkervaring dan met een standaard 60Hz-display.

4. Hardware

Pak hem beet tien jaar geleden waren goedkope smartphones niet vooruit te branden. Die tijd ligt gelukkig achter ons. Ook voor niet al te veel geld krijg je tegenwoordig een redelijk soepele telefoon. Met vrijwel ieder toestel kun je prima WhatsAppen, internetten en Netflix kijken.

Het is lastig om wegwijs te worden uit de enorme hoeveelheid verschillende chips. Bovendien komen er constant nieuwe bij. Een goede vuistregel is wel dat je minimaal 4GB RAM nodig hebt. Met minder red je het echt niet meer. Nog beter is 6 of 8GB werkgeheugen. Gelukkig vind je dergelijke hoeveelheden ook steeds vaker op betaalbare toestellen. De Motorola Moto G52 haal je bijvoorbeeld voor minder dan 200 euro in huis en heeft toch 6GB RAM.

Hoeveel opslagruimte je nodig hebt, is natuurlijk erg persoonlijk. Het gros van de smartphones beschikt tegenwoordig over minimaal 64GB, maar ook 128GB wordt steeds normaler. Als je muziek luistert via Spotify of een andere streamingdienst heb je daar waarschijnlijk meer dan genoeg aan. Bovendien kun je de opslag soms uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Motorola Moto G52

5. Camera’s

Veel goedkope Android-telefoons hebben meerdere lenzen op de achterkant. Soms zijn het er wel vier! Daarmee werkt een fabrikant de indruk dat je veel waar voor je geld krijgt. Dat is echter niet per se correct. Vaak gaat het om macrocamera’s met een zeer lage resolutie of een dieptesensor die nodig zou zijn voor portretfoto’s.

Aan dat soort lenzen heb je helemaal niets. Check dus eerst even de specificaties voor je je laat verleiden door het aantal lenzen. Liever één goede dan drie matige camera’s.

Ook de groothoeklens, op zich een toffe camera, stelt vaak teleur op budgetsmartphones. Het is daarom verstandig om wat reviews te lezen voor je een toestel koopt. Natuurlijk krijg je niet dezelfde kwaliteit als wanneer je een vlaggenschip aanschaft, maar dan weet je wel wat je mag verwachten.

