5 grappige websites om te bezoeken als je (bijna) in slaap valt tijdens college

School begint bijna – en dus ook jouw ellenlange hoorcolleges, die voor eeuwig lijken door te gaan. Wij hebben daarom vijf grappige (en ietwat nutteloze) websites op een rijtje gezet die je kan bezoeken als je je verveelt.

5 grappige websites die je waarschijnlijk nog niet kende

Er bestaan miljarden websites. Daar zitten natuurlijk een hoop websites tussen die op zijn zachtst gezegd opvallend zijn. Wij zetten in dit artikel een aantal grappige websites op een rijtje die je kan bezoeken als je even niets beters te doen hebt. Zoals opletten tijdens je college, bijvoorbeeld.

1. Geoguesser

Een wereldreis afleggen is ook gewoon mogelijk vanuit je luie stoel. Geoguesser bewijst dat, en maakt er nog een verslavend spelletje van ook. Je krijgt via Google Street View een locatie te zien. Vervolgens geef je op de kaart de locatie aan die je denkt te zien. Hoe dichter je bij de daadwerkelijke locatie bent, hoe hoger je score.

Je voelt je tijdens het spelen van Geoguesser een echte detective. Zoek naar details die de locatie kunnen weggeven, zoals bouwstijl, verkeersborden en vegetatie. En geloof ons, het is lastiger dan je misschien denkt.

2. PlayPhrase.me

Iconische filmquotes; we houden er stiekem allemaal van. PlayPhrase.me zoekt bij iedere willekeurige zin een filmscene. Zoek bijvoorbeeld naar ‘bigger boat’ en je krijgt alle filmfragmenten waarin deze woorden worden uitgesproken te zien. Klein dingetje: de website werkt alleen in het Engels. Fragmenten uit ‘Alles Is Liefde’ ga je dus niet tegenkomen.

3. Tosti’s zijn net mensen

Deze website is misschien wel de meest nutteloze van de lijst. Op tostiszijnnetmensen.nl kom je erachter welke tosti het best bij jouw naam past. Typ je naam in en je krijgt een – tja, bijzonder tostirecept.

4. LeoLabs

Altijd al benieuwd geweest naar hoeveel satellieten er rond de aarde zweven? Met LeoLabs kom je erachter. Alle satellieten worden weergegeven in de vorm van groene brokjes, die langzaam om een 3D-model van de aarde vliegen.

Tik op willekeurige satellieten om erachter te komen wat de naam van de satelliet is, hoe hoog hij vliegt, hoe lang zijn baan om de aarde duurt en nog veel meer. LeoLabs is een behoorlijk zware website. Schrik er dus niet van als je laptop het even moeilijk krijgt.

5. A Good Movie to Watch.com

Een film uitzoeken is voor veel mensen een vermoeiende taak. Agoodmovietowatch.com maakt het een stukje makkelijker. De website kiest een willekeurige film of serie om te kijken voor je uit. Ook kan je filters zoals je favoriete genre toepassen, zodat de kans dat je écht een leuke film krijgt groter wordt.

