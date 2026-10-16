Google-update van oktober: deze 5 verbeteringen wil je niet missen

Regelmatig werkt Google zijn systeemservices bij. Deze updates brengen vaak verbeteringen of nieuwe functies met zich mee. Wij zetten vijf interessante features op een rijtje!

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Met de periodieke updates voor systeemservices van Google krijgen telefoons en tablets nieuwe functies en verbeteringen. Sommige updates zijn gericht op beveiliging en betrouwbaarheid, terwijl andere updates bestaande functies uitbreiden of nieuwe mogelijkheden toevoegen. Het gaat om updates voor onder meer het Android-besturingssysteem, de Google Play Store en aanverwante Google Play-services.

Niet alleen je smartphone profiteert van deze updates, ook andere apparaten blijven zo veilig, betrouwbaar en up-to-date. Denk aan Android-televisies, smartwatches met Wear OS, ChromeOS-apparaten (zoals laptops) en auto’s met Android Automotive OS. Laten we samen eens kijken wat de oktober-update in petto heeft.

1. Bonnetjes scannen in Google Wallet

Google Wallet is je virtuele portemonnee die je altijd bij je hebt als je een smartphone op zak hebt. De app krijgt een nieuwe functie waarmee je bonnetjes kunt scannen en toevoegen. Dat is praktisch voor wie kassabonnen van aankopen in fysieke winkels ook graag digitaal wil bewaren. Het is nog wel de vraag of en wanneer de functie ook in Nederland beschikbaar komt.

2. AI helpt je met het kiezen van apps

Moeite om in de Play Store door de bomen het bos te zien? Met de functie ‘Vraag het Play’ krijg je samenvattingen van gebruikersreviews, inclusief directe verwijzingen naar de oorspronkelijke beoordelingen. Hierdoor kun je gemakkelijker bepalen of een app bij je past, zonder door tientallen reviews te hoeven spitten.

3. Gemini geeft persoonlijkere gametips

In de Play Store kun je met Gemini gepersonaliseerde aanbevelingen voor games krijgen. Daarbij legt de AI uit waarom een game bij je zou passen. Ook kun je je overzicht aanpassen en ontdekken welke games andere spelers interessant vinden.

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4. Verloren trackers vinden met nfc

Nfc (Near Field Communication) is de draadloze technologie waarmee apparaten op zeer korte afstand gegevens kunnen uitwisselen. Google breidt de mogelijkheden van deze techniek voor geschikte trackers uit. Houd je je telefoon tegen een compatibele tag voor Google Vind-plek, dan kun je de bijbehorende gegevens en instellingen openen. Ook kun je tags zo identificeren.

5. Minder snel wagenziek dankzij bewegende elementen

Motion Assist is een functie van Google die wagenziekte probeert te verminderen wanneer je op je telefoon kijkt in een rijdend voertuig. De functie maakt gebruik van bewegende bolletjes langs de randen van je scherm. Die helpen om de bewegingen van het voertuig visueel weer te geven.

Google heeft Motion Assist nu uitgebreid met subtiele visuele vormen die met je meebewegen. Let wel: deze verbetering werd in september al aangekondigd en is dus niet specifiek nieuw in deze oktober-update.

Heb jij de oktober-update al geïnstalleerd en ben je bovenstaande functies toevallig al tegengekomen? Laat het weten in de reacties en vermeld gelijk even welk toestel je hebt.