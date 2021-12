Vooruitblik: 5 smartphones om in 2022 naar uit te kijken

De jaarwisseling staat alweer voor de deur! We blikken op Android Planet daarom terug, maar natuurlijk óók vooruit. Dit zijn vijf smartphones waar wij in 2022 hoge verwachtingen van hebben.

Deze smartphones worden het helemaal in 2022

Ook volgend jaar zullen smartphonefabrikanten de lat weer een stukje hoger leggen. We verwachten zeer interessante telefoons in alle prijsklassen. In dit artikel zetten we vijf toestellen op een rij die we in 2022 graag van dichtbij willen bekijken.

1. Samsung Galaxy S21 FE

Er was eens een telefoon waar iedereen over sprak, maar die niemand ooit gezien had… De Samsung Galaxy S21 FE is een soort legende geworden. De release van dit betaalbare vlaggenschip is meermaals verschoven, maar het lijkt er begin januari toch echt van te gaan komen.

Deze smartphone is net zo snel als de normale Galaxy S21, maar dan een stuk goedkoper. Volgens geruchten kost de Galaxy S21 FE ongeveer 660 euro. Daarvoor krijg je een erg snelle processor, een mooi scherm en prima camera’s. Wie écht het beste van het beste wil, wacht natuurlijk even op de Samsung Galaxy S22-serie. Die verwachten we een maandje later in februari.

2. Google Pixel 6a

Google sloeg met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro een nieuwe weg in. De zoekgigant ontwierp een eigen chip, koos voor een gewaagd design en gaf de camera’s eindelijk een flinke update. Hoewel de telefoons niet officieel bij ons te koop zijn, kun je ze via een omweg toch in huis halen.

Google Pixel 6

Door diezelfde hoepels moet je waarschijnlijk ook springen om volgend jaar de Pixel 6a te bemachtigen. Die volgt de Pixel 5a op als het goedkopere model van Google. Als de geruchten kloppen, krijgt het toestel dezelfde snelle Tensor-chip als zijn duurdere broertjes. Wel moet je het met een oudere camera doen. Bovendien is het scherm met 6,2 inch waarschijnlijk iets kleiner. Daar staat tegenover dat je een schone versie van Android en vele jaren updates mag verwachten.

3. Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi heeft de Xiaomi 12 en 12 Pro al gepresenteerd, maar we verwachten ook nog een overtreffende trap. De opvolger van de Xiaomi Mi 11 Ultra heeft vermoedelijk weer belachelijk goede specificaties. Net als de 12 Pro zal de Xiaomi 12 Ultra vermoedelijk een 120 Watt-lader hebben, waarmee je de accu bliksemsnel vol vers accusap pompt.

Render van de Xiaomi 12 Ultra

Op fotografiegebied zal de 12 Ultra de andere modellen waarschijnlijk ver voorbijstreven. Volgens renders krijgt het toestel een opvallend rond camera-eiland met een enorme lens in het midden. Mogelijk gaat het om een camera met een resolutie van maar liefst 200 megapixel. Er zijn nog geen andere smartphones met zoveel pixels.

4. OnePlus 10 Pro

OnePlus brengt in 2022 weer diverse smartphones uit, waarvan de OnePlus 10 Pro het absolute topmodel wordt. Het toestel draait op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1 en heeft net als de OnePlus 9 Pro een 6,7 inch-scherm met hoge QHD-resolutie én een verversingssnelheid van 120Hz.

Daardoor zien beelden er erg soepel uit. De smartphone zou een grotere 5000 mAh-accu hebben, die je bovendien met maar liefst 125 Watt kunt opladen. Daardoor zit het toestel in mum van tijd weer vol.

Renders van de OnePlus 10 Pro

We verwachten overigens ook een OnePlus Nord 3, de opvolger van de huidige OnePlus Nord 2. De Nord-lijn bevat zeer interessante midrange smartphones, die veel waar voor hun geld bieden.

5. Poco F4

De Poco F3 is waarschijnlijk de smartphone met de beste prijs-kwaliteitverhouding van 2021. Inmiddels koop je hem voor net iets meer dan 300 euro. Daarvoor krijg je onder meer een razendsnelle Snapdragon 870-chip en een prachtig oled-scherm. Reden genoeg dus om uit te kijken naar zijn opvolger, de Poco F4.

Er is nog niet veel bekend over de Poco F4. De chip zou een Snapdragon 895 kunnen zijn. Dat is een verbeterde versie van de Snapdragon 888. Andere geruchten spreken echter van een MediaTek-processor, die mogelijk trager is dan de Snapdragon 870 in de Poco F3. Je kunt het toestel volgens geruchten met 67 Watt opladen. Dat is flink sneller dan de 33 Watt van zijn voorganger.

Naar welke smartphones kijk jij uit?

Dat waren ze, de smartphones waar wij in 2022 het meest naar uitkijken. Hebben we een toestel gemist waar jij hoge verwachtingen van hebt? Laat het dan weten in de reacties onder dit artikel!