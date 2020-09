De uitrol van het Nederlandse 5G-netwerk kan doorgaan, maar er is meer onderzoek nodig naar de hoogste en snelste frequentie (26GHz).

‘5G-uitrol kan doorgaan, meer onderzoek naar 26GHz nodig’

Dat schrijft de Gezondheidsraad op verzoek van de Tweede Kamer in een adviesrapport over 5G-frequenties. De Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk bureau dat de regering adviseert op het gebied van gezondheidsvraagstukken, geeft aan dat de uitrol van de 4G-opvolger kan doorgaan.

Wel moet er meer onderzoek gedaan worden naar de hoogste frequentie (26GHz), aldus de raad. “Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten bij die frequentieband. We hebben ook geen reden om aan te nemen dat daar schadelijke effecten van zijn”, zegt voorzitter Bart-Jan Kullberg in gesprek met de NOS.

Ook benadrukt de Gezondheidsraad dat het belangrijk is om de blootstelling tijdens de uitrol van 5G te monitoren. “Het is niet goed bekend of dat het anders zal zijn dan bij de huidige kenmerken”, geeft Kullberg aan.

‘Gezondheidsrisico’s niet waarschijnlijk’

Het adviesrapport is theoretisch van aard en vooral bedoeld om de mogelijke risico’s van gezondheidsschade in kaart te brengen. 5G is een nieuw netwerk en er is daarom weinig praktijkinformatie beschikbaar.

“Wel kunnen we al een hoop zeggen over de frequenties van 3G, 4G en wifi. 5G maakt voor een belangrijk deel gebruik van frequenties in dat deel van het spectrum”, zegt Kullberg.

De Gezondheidsraad-voorzitter geeft verder aan dat het “niet is aangetoond” en ook “niet waarschijnlijk is” dat 5G de gezondheid kan schaden. Kullberg: “Zo is er geen effect op hormonen en ook geen effect op de afweer van infecties.”

De eerste versie van het Nederlandse 5G-netwerk is inmiddels uitgerold. De snelheidswinst is voorlopig echter beperkt, omdat vooralsnog alleen de laagste (en minst snelle) 700MHz-frequentieband actief is. De voor consumenten belangrijkste frequentieband, die van 3,5GHz, wordt in 2022 door de Nederlandse overheid aan providers geveild.

