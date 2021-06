Waarom 5G geen aantoonbaar gevaar voor de gezondheid vormt

Hoeveel 5G-masten er zijn afgebrand in Nederland? Geen idee, wij zijn de tel kwijt. Maar wat is de achterliggende reden van al die zwartgeblakerde zendmasten? Waarom zijn veel mensen zo bang voor 5G en in hoeverre is het nu écht schadelijk?

5G: doemverhalen van kanker tot corona

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. De Gezondheidsraad kwam in september 2020 met een uitgebreid rapport over de gezondheidseffecten van 5G. Hieruit blijkt dat zorgen om de veiligheid van 5G voor zover bekend niet nodig zijn.

Één ding is zeker: 5G geeft ons geen corona. Het coronavirus is – de naam zegt het al – een virus. Daar heeft 5G-straling helemaal niets mee te maken. Tóch is er meer onderzoek nodig naar de gezondheidseffecten van 5G; dit rapport is pas ‘een eerste stap’. Het is nog niet volledig uit te sluiten dat 5G-straling schadelijk is. Om te beginnen is het handig om te begrijpen wat straling nu eigenlijk is.

Straling, kort samengevat

Er zijn vele verschillende soorten straling. Het is dan ook altijd en overal om ons heen, in kleine doseringen. De bekendste en meest gevaarlijke stralingssoort is gammastraling, een vorm van ioniserende straling – ook wel bekend als radioactieve straling – die te vinden is in onder andere kernreactoren. Daar gaan we het nu echter niet over hebben. 5G-straling is een vorm van elektromagnetische straling.

Onder elektromagnetische straling vallen bijvoorbeeld magnetrongolven, uv-licht en röntgenstraling. Deze straling beweegt zich in een golfpatroon, met de snelheid van het licht. Wat je precies met deze stralingsgolven kan, is geheel afhankelijk van de grootte van iedere golf: de golflengte. Deze wordt per seconde gemeten en is bij iedere stralingssoort van een ander formaat.

De golflengte van magnetrongolven in je magnetron komt bijvoorbeeld overeen met de trillingsfrequentie van watermoleculen. Hoe de magnetron op jouw aanrecht werkt? Hij laat de watermoleculen in je eten zo hard trillen, dat het vocht in het voedsel opwarmt. Daarom is het handig om niet te dichtbij je magnetron te gaan staan. Je wil natuurlijk voorkomen dat de watermoleculen in je eigen lichaam beginnen te borrelen.

Hoe kleiner de golflengte is, hoe gevaarlijker de straling wordt. We noemen straling met gevaarlijk kleine golflengtes ioniserende straling. Ioniserende straling bevat genoeg energie om een atoom kapot te maken. Als je wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden van deze straling, worden je cellen of zelfs je DNA aangetast. Dit kan op lange termijn leiden tot bijvoorbeeld kanker, afhankelijk van de hoeveelheid straling die je oploopt.

Praktisch alle vormen van straling die we gebruiken voor communicatiedoeleinden zoals telefoongesprekken en internet, zijn radiogolven. De golflengtes van radiogolven zijn vrij lang en daardoor dus niet ioniserend. Ze vormen in theorie dan ook geen gevaar voor de gezondheid.

Wat maakt 5G-straling anders dan bijvoorbeeld 4G-straling?

Verschillende golflengtes vormen samen een spectrum. Een deel van dit spectrum kan vol raken, doordat te veel apparaten werken op dezelfde golflengte. 4G en 5G hebben andere golflengtes, waardoor ze zich beide op een andere plek van het spectrum bevinden.

Deze begint bij 4G langzaam vol te raken en dat brengt allerlei problemen met zich mee. Doordat 5G zich op een ander deel van het spectrum met een kleinere golflengte bevindt, is dat probleem opgelost.

Kleinere golflengtes hebben echter meer energie nodig om ver te komen. Hierdoor is een dichter netwerk van zenders nodig om overal bereik te hebben. Er zijn dus meer zendmasten nodig voor 5G dan voor 4G. Dit betekent dat de stralingsintensiteit van 5G hoger is dan die van 4G, met name in de dichtbevolkte gebieden. De golflengte van 5G is echter nog lang niet klein genoeg om ioniserend te zijn.

De intensiteit van 5G is hoe dan ook lager dan de Europese stralingsnorm, dus maak je vooral niet druk. Om meer te weten te komen over de onderzoeken die naar de gezondheidsgevolgen van 5G zijn gedaan, kun je altijd een kijkje nemen op de website van het RIVM.

5G is de toekomst, of je het er nu mee eens bent of niet. En het gaat internetten op je smartphone een stúk sneller maken. Zo is de downloadsnelheid van 5G tot 100 keer sneller dan die van zijn voorganger. Je downloadt een compleet seizoen van je favoriete serie in een paar minuten.

