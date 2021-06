Overzicht: deze providers bieden 5G aan en dit zijn de kosten

Nederland heeft sinds de zomer van 2020 een 5G-netwerk en er zijn inmiddels veel 5G-smartphones te koop. Welke providers bieden 5G-abonnementen aan en wat zijn de kosten die je extra betaalt voor zo’n abonnement? Android Planet maakt een overzicht.

5G uitgelegd

Het 5G-netwerk is de opvolger van 4G, dat overigens gewoon beschikbaar is en blijft. 5G is op dit moment nog even snel als 4G en dat verandert pas als in het najaar van 2022, zodra een speciale frequentieband (op 3,5GHz) beschikbaar komt. Dan wordt 5G een stuk vlotter dan 4G. Met een 5G-smartphone ben je dus voorbereid op de nabije toekomst.

Steeds meer providers bieden 5G-abonnementen aan, zodat je – met een geschikt toestel – nu al via 5G kan internetten. Tijd voor een inventarisatie.

Deze providers bieden al 5G aan en dit zijn de extra 5G kosten

De eerste providers die 5G in Nederland introduceerden, waren T-Mobile, VodafoneZiggo en KPN. De drie grote telecomproviders bieden sinds begin 2020 5G aan.

T-Mobile

Bij T-Mobile betaal je niets extra’s voor 5G als je één van de Unlimited-abonnementen hebt. Met een ander type abonnement betaal je optioneel 2 euro per maand extra voor 5G-internet. Dit heeft uiteraard alleen zin als je een 5G-smartphone hebt. De toeslag van 2 euro per maand geldt ook voor sim-only-abonnementen.

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo stelt 5G zonder meerprijs beschikbaar voor klanten met een Red-abonnement. Als je een Start-abonnement hebt, kun je optioneel 2 euro per maand betalen om 5G te kunnen gebruiken.

KPN

KPN biedt 5G aan voor alle mobiele Hussel-abonnementen en vraagt nog geen extra 5G-kosten. Met nadruk op ‘nog’, want op zijn website meldt de provider: “wel zullen we logischerwijs de investering in ons netwerk terug moeten verdienen. Over hoe we dit gaan doen, komen we later in detail op terug.” Bij sim-only is 5G inbegrepen zonder meerprijs.

Tele2

Later introduceerde ook Tele2 5G-abonnementen. Die kosten 2 euro per maand meer dan 4G-abonnementen. Tele2 is gefuseerd met T-Mobile en gebruikt daarom het 5G-netwerk van T-Mobile. Ook als je een sim-only neemt, kun je kiezen voor 5G. Je betaalt dan eveneens 2 euro per maand extra.

Andere providers

Andere Nederlandse providers bieden op moment van publicatie nog geen 5G-abonnementen aan. Naar verwachting komt hier verandering in naarmate de beschikbaarheid van de 3,5GHz-frequentie dichterbij komt, en 5G dus écht snel wordt. Android Planet werkt dit artikel bij als andere providers ook 5G hebben.

Steeds meer 5G-smartphones

Nu de bekendheid van 5G in Nederland toeneemt, verschijnen ook steeds meer 5G-smartphones. Die worden bovendien steeds goedkoper. Waar de eerste 5G-modellen meer dan duizend euro kostten, haal je anno 2021 al voor 250 euro een 5G-toestel in huis. Denk aan de Samsung Galaxy A32 5G, Motorola Moto G 5G Plus of Xiaomi Redmi Note 10 5G.

