Opinie: 5G is het anno 2021 nog niet helemaal waard in Nederland

5G is nu ongeveer een jaar in Nederland beschikbaar. Het zorgt ervoor dat er hogere hoeveelheden data verzonden kunnen worden ten opzichte van 4G. Hierdoor kun je veel sneller internetten. Toch vinden wij 5G het anno 2021 nog niet helemaal waard.

Snelheid boven alles

Snelheid: we gaan er met z’n allen ontzettend hard op. Waar we in 2010 nog verbijsterd waren van 3G op de originele Samsung Galaxy S, raken we nu geërgerd als we langer dan een seconde moeten wachten op het openen van een app. We zijn gewend geraakt aan al die snelheid en ieder jaar willen we meer.

Voor de echte snelheidsduivels is er 5G, de nieuwste generatie mobiel internet. Op het moment van schrijven is het ongeveer een jaar beschikbaar in Nederland. Alle grote providers bieden 5G inmiddels aan. Maar in hoeverre is 5G het dan ook echt waard? Is het echt zoveel sneller dan 4G en is het wel overal en voor iedereen beschikbaar?

De volledige snelheid van 5G is nog niet in Nederland beschikbaar

Pas in de herfst van 2022 wordt de zogeheten 3,5GHz-frequentie geveild en kunnen we optimaal gebruikmaken van 5G. Tot die tijd zitten we opgescheept met een mindere versie: het heet dan wel 5G, maar is nauwelijks sneller dan 4G. En dat is niet het enige probleem.

Sommige telefoons, zoals de Poco F2 Pro, geven soms aan dat er een 5G-verbinding actief is, terwijl er stiekem gebruik wordt gemaakt van 4G. Dat is puur bedrog. Toestellen als de Motorola Moto G 5G kunnen nog niet met alle netwerken overweg.

Motorola Moto G 5G

Veel goedkopere telefoons ondersteunen nog geen 5G

Niet iedereen is altijd up-to-date over de laatste Android-nieuwtjes en loopt rond met het duurste en beste toestel op de markt. Sterker nog: de grootste groep mensen gaat anno 2021 voor een smartphone die niet de hoofdprijs kost kost. Hoewel steeds meer budgetvriendelijke toestellen 5G ondersteunen, zoals de Samsung Galaxy A52 5G, moet een groot deel het nog steeds doen met enkel 4G-ondersteuning.

Dat resulteert in een trage opkomst van het snellere mobiele internet. Veel mensen upgraden hun smartphone daarnaast slechts eens per twee of drie jaar. Daarom zullen veel mensen hun eerste 5G-smartphone pas over een paar jaar in huis halen.

4G is al sneller dan mening wifi-verbinding

Hoewel 5G sneller is dan 4G, is 4G vaak weer sneller de gemiddelde wifi-verbinding. Even ter illustratie: 4G kan snelheden van ruim 1000 Mbps per seconde halen, waar vaste verbindingen van huishoudens vaak niet boven de 100 Mbps uitkomen.

We gebruiken onze wifi-verbinding over het algemeen vaker dan mobiel internet. We zijn gewend aan deze snelheid, waardoor het verschil tussen 4G en 5G gevoelsmatig waarschijnlijk niet heel groot zal zijn. Natuurlijk zijn we bij Android Planet helemaal voor de ontwikkelingen rondom mobiel internet, maar anno 2021 is 5G voor veel mensen nog een beetje overkill.

5G is duurder dan 4G

Om een smartphone ondersteuning voor 5G te geven, is een 5G-modem nodig. Deze modem is duurder dan een 4G-modem. Hierdoor ligt de prijs van een smartphone met 5G-ondersteuning in veel gevallen hoger, al zien we steeds meer budgettelefoons die ook met 5G werken.

Fabrikanten brengen 5G immers vaker naar goedkopere smartphones, maar leveren daardoor op andere gebieden in. Zo laat de schermkwaliteit en de camera van goedkope 5G-smartphones regelmatig wat te wensen over. Het scherm van de Samsung Galaxy A42 5G heeft bijvoorbeeld zo’n lage resolutie dat je de pixels bijna kunt tellen. Dat is jammer. En dat terwijl de 4G-versie van dit toestel op veel punten beter (en daardoor aantrekkelijker) is.

Voordelen van 5G

Natuurlijk zitten er ook een hoop voordelen aan 5G. Uiteindelijk is sneller natuurlijk gewoon beter. Zo is de downloadsnelheid van 5G tot 100 keer sneller dan die van zijn voorganger. Je downloadt een compleet seizoen van je favoriete serie in een paar minuten.

Ook komt er meer ruimte op het mobiele netwerk. Hierdoor krijg je op festivals of in concertzalen betrouwbaar mobiel internet, ondanks het feit dat er naast jou nog duizenden anderen gebruik van maken.

In de toekomst zullen veel nadelen van 5G verdwijnen. Zo worden de modems naar verwachting goedkoper, krijgen steeds meer smartphones 5G-ondersteuning en zal de volledige snelheid van 5G binnenkort ook in Nederland beschikbaar zijn. We zullen dus nog even geduld moeten hebben.

