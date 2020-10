5G in Nederland: Zo staat het ervoor bij Vodafone, T-Mobile en KPN

Inmiddels hebben alle grote Nederlandse providers (met een eigen netwerk) 5G geactiveerd. De onderlinge dekking verschilt wel. In dit artikel kijken we naar de huidige stand van zaken. Zo staat het ervoor met de 5G-uitrol van Vodafone, T-Mobile en KPN.

5G in Nederland: de huidige stand van zaken

Na jaren van vooruitblikken is 5G eindelijk beschikbaar in Nederland. Of tenminste, een eerste versie van het nieuwe netwerk. In werkelijkheid draaien alle Nederlandse 5G-netwerken namelijk nog ‘gewoon’ op 4G, maar worden de frequenties tussen de twee generaties gedeeld.

Dit klinkt wellicht heel technisch en ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de grote voordelen van 5G voorlopig nog op zich laten wachten. Uit meerdere praktijkonderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de snelheidswinsten voorlopig meevallen. Daarnaast is het netwerk pas in 2022 compleet en geen één Nederlandse provider al landelijk dekkend.

De ene partij is wel verder dan de ander. Uit kort onderzoek blijkt namelijk dat met name T-Mobile goed op weg is om landelijk dekkend te zijn en op de hielen wordt gezeten door Vodafone. De voorlopige hekkensluiter is KPN, dat bij lange na nog geen landelijk dekkend 5G-netwerk heeft. Dit is de huidige stand van zaken.

Vodafone en 5G

Vodafone had de primeur te pakken. De provider stapte in april van dit jaar namelijk als eerste Nederlandse provider over op 5G. De provider maakt hierbij, net als de concurrentie, gebruik van dynamic spectrum sharing. Deze technologie deelt de frequenties van 4G en 5G. Technisch gezien kun je hierdoor van 5G spreken, maar de grote sprong voorwaarts qua capaciteit en snelheid laat nog op zich wachten.

Ook de dekking is momenteel nog niet optimaal. De provider schrijft op zijn website dat het 5G-netwerk inmiddels door ruim 80 procent van de Nederlanders in hun eigen woonplaats te gebruiken is. Een snelle blik op de dekkingskaart leert ons dat met name de Randstad goed vertegenwoordigd is. In grote delen van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Limburg, Friesland en Groningen is 5G van Vodafone een stuk minder goed beschikbaar.

Wil je gebruikmaken van het nieuwe netwerk? Dan heb je, naast een geschikte 5G-telefoon, ook een Red-abonnement nodig. De provider rekent hiervoor overigens geen meerprijs. En ben je buiten het dekkingsgebied van 5G? Dan schakelt je toestel automatisch over op 4G.

5G van T-Mobile

Ook T-Mobile heeft dit jaar een eerste versie van het 5G-netwerk gelanceerd, hetzij iets later dan Vodafone. De provider deelt geen specificaties over de verkrijgbaarheid, maar spreekt de ambitie uit om “eind 2020 landelijk dekkend” te zijn. Men lijkt goed op weg, want de huidige 5G-dekkingskaart van Nederland kleurt overwegend roze.

Het is hierbij met name opvallend dat T-Mobile wél aanwezig is in gebieden waar Vodafone voorlopig nog niet te vinden is. We hebben het dan bijvoorbeeld over provincies als Overijssel, Drenthe, Friesland, Zeeland, Limburg en Groningen. T-Mobile is er echter nog niet: er zijn nog genoeg grijze gaten op de kaart te ontdekken.

Heb je een Unlimited (Plus)-abonnement bij T-Mobile? Dan geeft de provider je gratis toegang tot het 5G-netwerk. Mensen met andere T-Mobile-abonnementen moeten maandelijks 2 euro bijbetalen om met de opvolger van 4G aan de slag te kunnen.

KPN en 5G

Ben je klant bij KPN? Dan moet je nog iets langer wachten om met 5G aan de slag te gaan, tenzij je in de Randstad of in Noord-Brabant woont. Afgelopen juli sprak KPN namelijk de ambitie uit om in 2021 een landelijke dekkend 5G-netwerk te hebben.

Dat de provider meer tijd nodig heeft om het netwerk gereed te maken, blijkt wel uit de dekkingskaart. Hierop valt namelijk te zien dat 5G van KPN vooralsnog totaal niet beschikbaar is in bijvoorbeeld Limburg, Drenthe, Friesland (met uitzondering van Leeuwarden) en Groningen (afgezien van het gebied rond Marum).

Qua uitrolsnelheid van 5G loopt KPN dus zonder twijfel achter bij de concurrentie. Aan de positieve kant hoef je bij de provider niet bij te betalen om aan de slag te gaan met 5G. Ondersteuning voor het nieuwe netwerk is namelijk standaard aanwezig bij abonnementen, mits je natuurlijk een smartphone met 5G-ondersteuning hebt.

En de rest?

Ben je klant bij Tele2, Simyo, hollandsnieuwe of een andere provider zonder eigen netwerk? Dan is het nog even afwachten wanneer jij met 5G aan de slag kunt.

Deze virtuele providers leunen namelijk op de infrastructuur van bovenstaande providers en zijn daarom nooit haantje de voorste met vernieuwingen. Daartegenover is een gemiddeld abonnement van een virtuele provider (zonder eigen netwerk) wel goedkoper dan een pakket van Vodafone, T-Mobile of KPN.

Meer over 5G

In 2022 gaat de 3,5GHz-frequentieband onder de hamer. Dit wordt het belangrijkste onderdeel van het 5G-netwerk en gaat vooral in steden geplaatst worden. Tot die tijd blijven providers werken aan het uitbreiden van de landelijke dekking.

Voorlopig is alleen de 700MHz-frequentieband volledig beschikbaar voor 5G. Deze frequentie heeft een lang bereik, maar is niet zo snel. Wil je precies weten hoe het netwerk in elkaar steekt? Bekijk dan onderstaande video. Hierin leggen we precies uit hoe 5G werkt en hoe het met gezondheid zit.