Poll: kijk jij uit naar het ‘echte’ 5G, of niet?

Het 5G-netwerk is in Nederland al even geactiveerd en reclames over de nieuwe techniek vliegen voorbij. Dat terwijl het ‘echte’ 5G hier nog helemaal niet te gebruiken is. Kijk jij uit naar 5G of is het (nog) niks voor jou? Laat het weten via onze poll!

Poll: kijk je uit naar 5G of niet?

Een smartphone in je zak? Dan is er een zeer grote kans dat je ook een abonnement hebt om onderweg mobiel te kunnen internetten.

Android Planet checken, WhatsAppen, iets opzoeken op YouTube of een game spelen: het kan daardoor allemaal. Daarvoor heb je dus een mobiele internetverbinding nodig en die heb je in een paar smaakjes.

De meeste mensen in Nederland gebruiken nu een zogenaamde 4G-verbinding, maar ook 5G raakt inmiddels steeds meer ingeburgerd. Providers zetten er al flink op in en bij de grote spelers op de Nederlandse markt kun je al een 5G-abonnement afsluiten.

Dan zijn er ook nog de fabrikanten van smartphones en tablets die er geen gras over laten groeien. High-end smartphones kunnen al even overweg met de nieuwe techniek, maar dat sijpelt inmiddels ook door naar lager geprijsde toestellen. Check bijvoorbeeld ook ons artikel waarin we vijf telefoons met 5G voor onder de 250 euro op een rijtje hebben gezet.

Al met al is het zeker uitkijken naar het ‘echte’ 5G, wat ons betreft. Via onderstaande poll willen we echter van jou weten of jij uitkijkt naar 5G of juist niet?

Zie je de poll niet (goed)? Klik dan hier om ‘m in te vullen

Laat via bovenstaande poll dus even weten of je uitkijkt naar 5G? Heb je op- of aanmerkingen over 5G, wil je wat gedachten kwijt over de nieuwe techniek of iets anders delen? Laat dan even een reactie achter onder dit artikel!

Pas ‘echt’ 5G in 2022

Misschien heb je zelfs nu al een 5G-abonnement en zie je het icoontje in de statusbalk. Stiekem lijkt het dus misschien zo dat je helemaal bij de tijd bent, maar schijn bedriegt. Internetten op de volledig haalbare snelheid is er namelijk nog niet bij. Gebruikmaken van de volledige snelheid kan namelijk pas vanaf eind 2022. Dat heeft te maken met een belangrijke frequentie voor het netwerk, die pas vanaf dat moment geactiveerd wordt.

Denk je trouwens dat 5G alleen voor een flinke winst zorgt qua down- en uploadsnelheid ten opzichte van 4G dan heb je het mis. Ook is de bandbreedte verhoogd, wat er simpelweg voor zorgt dat het bereik via een 5G-verbinding beter is.

