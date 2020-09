Nu een toestel kopen met 5G-ondersteuning betekent vaak dat je dieper in de buidel moet tasten. Fabrikant Qualcomm heeft nu een aankondiging gedaan van een betaalbare processor met 5G-ondersteuning. Dat betekent dus dat 5G-telefoons goedkoper worden.

Begin 2021: 5G-telefoons goedkoper

Chipsetmaker Qualcomm heeft een vooraankondiging gedaan voor een nog goedkopere chip met 5G-ondersteuning. Veel details meldt de fabrikant nog niet, maar wel dat het gaat om een toestel in de Snapdragon 4xx-reeks. Huidige toestellen met een chip uit deze reeks kosten maximaal 200 euro.

Wat de nieuwe chip precies moet gaan kosten, is echter nog de vraag. Wel wordt het de meest betaalbare processor met ondersteuning voor 5G. Begin 2021 moet de processor beschikbaar zijn voor fabrikanten. Onder andere Motorola, Oppo en Xiaomi hebben al aangegeven de processor te gaan gebruiken. Betaalbare toestellen van deze fabrikanten worden dan ook begin 2021 verwacht. Verdere details over die smartphones zijn tevens onbekend.

Nu een toestel kopen met 5G?

Nu al 5G gebruiken is er maar deels bij in Nederland en de echte uitrol laat nog jaren op zich wachten. Zo kun je bij alle (grote) providers wel gebruikmaken van 5G, maar de snelheidswinst is nog klein. De techniek zorgt niet alleen voor sneller mobiel internet, maar ook voor een stabielere verbinding.

Het gebruik van de nieuwe netwerktechniek is voorbehouden aan toestellen met een speciaal 5G-modem. Zo’n modem is te vinden in steeds meer toptoestellen, maar ook in toestellen in het middensegment.

Wil je nu alvast een toestel kopen wat toekomstbestendig is, dan kan dat vanaf zo’n 300 euro. Voor die prijs koop je momenteel al een toestel met de Snapdragon 765-chip, bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 10 Lite. Andere toestellen in het middensegment met 5G zijn de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus.

Huidige high-end smartphones met de Snapdragon 865-processor aan boord bieden ook 5G-ondersteuning. Volgens geruchten krijgt de opvolger daarvan een veel hogere prijs. Dat moet ook doorgerekend worden aan de consument, waardoor dat type smartphones zeer waarschijnlijk nog meer gaat kosten.

5G en klaar voor de toekomst

Wil je nog meer weten over 5G, lees dan ons artikel met 5 vragen en antwoorden en check onderstaande video. Met een 5G-smartphone ben je dus klaar voor de toekomst en dat thema staat in september dan ook centraal op Android Planet. Houd onze website dan ook in de gaten voor meer artikelen over onder andere 5G!