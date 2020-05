Fabrikanten adverteren volop met 5G-telefoons, maar in werkelijkheid kan slechts een handjevol toestellen nu al met de opvolger van 4G aan de slag. In dit artikel zetten we deze smartphones op een rijtje. Ook geven we aan waar je bij aanschaf van 5G-telefoons op moet letten.



Gids: 5G-telefoons

2020 draait om 5G. Na jaren van voorbereiding rollen providers dit jaar eindelijk de opvolger van 4G uit. Vodafone had eind april de primeur te pakken. De provider stelde haar netwerk namelijk als eerste beschikbaar. Of tenminste, een soort van. In werkelijkheid heeft het 5G-netwerk van Vodafone namelijk flink wat haken en ogen. Ten eerste is het dekkingsgebied voorlopig beperkt. Hierdoor is het signaal slechts in de helft van Nederland beschikbaar. Hierbuiten ben je nog steeds aangewezen op 4G.

Bovendien gaat het hier niet om de definitieve versie van 5G, maar een tussenstap. Het 5G-netwerk van de provider is momenteel namelijk slechts ietsjes sneller dan 4G. Dit komt omdat het huidige 5G-signaal dezelfde frequentiebanden als 4G gebruikt. Zodra Vodafone doorheeft dat jij klant bij ze bent, een geschikt abonnement hebt én een voor 5G geschikte smartphone gebruikt, dan kun je ongeveer 10 procent sneller bestanden binnenhalen.

5G-light

Het huidige 5G-netwerk is namelijk een soort kruising tussen 4G en 5G, want de frequenties worden gedeeld. Pas later dit jaar worden de ‘echte’ 5G-frequenties geveild door de Nederlandse overheid. Vanaf dat moment staat providers niets meer in de weg om hun definitieve 5G-netwerken uit te rollen. Deze netwerken beloven flink sneller te worden dan 4G. Ook gaat 5G straks beter om met piekmomenten, zoals wanneer iedereen tijdens oud & nieuw elkaar berichtjes stuurt.

Het moge duidelijk zijn: momenteel hebben we in Nederland een soort instapversie van 5G. Toch zijn er al wel enkele 5G-telefoons op de markt. Dat wil echter niet zeggen dat deze smartphones nu al gebruik kunnen maken van de opvolger van 4G. In de meeste gevallen moet deze optie namelijk nog worden aangezet middels een software-update. Dit zorgt op social media soms voor de nodige verwarring. Klanten hebben namelijk het gevoel een kat in de zak te hebben gekocht.

In dit artikel geven we daarom aan welke 5G-telefoons nu al werken. Deze smartphones kunnen na al gebruikmaken van de instapversie van het nieuwe netwerk, mits je uiteraard een 5G ready-abonnement hebt aangeschaft. Bovendien moet je in het dekkingsgebied zijn, want anders valt je smartphone terug op 4G.

1. Huawei P40 (Pro)

Huawei heeft enkele 5G-telefoons in de aanbieding die nu al werken. Heb je een P40 of P40 Pro én een geschikt Vodafone-abonnement? Dan kun je de nieuwe generatie aanzetten via het instellingenmenu. Net als andere 5G-telefoons uit deze lijst kan de P40-serie overweg met standalone (SA) & non-standalone (NSA) 5G. Dit houdt in dat de telefoons in principe 5G gebruiken, maar bij geen bereik terug kunnen vallen op 4G.

Het voordeel van deze twee vormen is dat je nu al aan de slag kunt met de eerste 5G-versie, maar voorbereid bent op de toekomst. Tegen die tijd kunnen de P40-telefoons namelijk gewoon van de specifieke 5G-frequentiebanden gebruikmaken.

Toch raden wij de Huawei P40 (Pro) niet aan. Het toestel heeft namelijk geen Google-apps en -diensten aan boord en dat is ontzettend jammer. Aan de hardware ligt het namelijk niet: qua specificaties heeft de Chinese fabrikant haar zaakjes prima voor elkaar. In onze Huawei P40 Pro review vertellen we je alles over de plus- en minpunten van het toestel.

2. Huawei Mate Xs

De Huawei Mate Xs kan ook alvast overweg met 5G, mits je in het dekkingsgebied woont en een geschikt abonnement hebt. Toch is het toestel voor de meeste consumenten allesbehalve interessant.

Dit heeft te maken met zijn hoge adviesprijs van 2499 euro. Alleen echte gadgetfreaks hebben dit bedrag over voor een futuristische telefoon. Lees verder over het unieke toestel in onze Huawei Mate XS review. Je kunt het vouwbare toestel overigens alleen los aanschaffen.

3. Oppo Find X2 (Pro)

De Oppo Find X2 en Find X2 Pro behoren ook tot de eerste lading 5G-telefoons. De toestellen zijn helemaal klaar voor de toekomst, maar kunnen nu al gebruikmaken van de eerste versie van 5G dankzij SA en NSA.

Met de netwerkondersteuning zit het bij de Oppo-toestellen dus wel snor. Die vlieger gaat ook op voor andere pluspunten, zoals het 120Hz-scherm. Het scherm ververst 120 keer per seconde en dat merk je tijdens het scrollen door menu’s en animaties. Verder beschikken beide Oppo’s over een snel opladende accu en veelzijdige camera’s.

Nadelen zijn er ook: draadloos opladen wordt niet ondersteund en de behuizingen zijn niet stof- en waterdicht. Bovendien is ColorOS, de Android-skin van Oppo, niet voor iedereen weggelegd. Lees verder in onze Oppo Find X2 Pro review.

4. Samsung Galaxy S20-serie

Ook Samsung heeft meerdere 5G-telefoons in de aanbieding. De hele Galaxy S20-serie is namelijk klaar voor de definitieve uitrol van het netwerk, maar kan nu al aan de slag met de eerste versie. De fabrikant lijkt deze optie onlangs middels een software-update te hebben geactiveerd. De hardware van de Zuid-Koreaanse vlaggenschepen was er namelijk al langer klaar voor.

Eerder dit jaar verscheen de S20-serie in de winkels. Wij hebben alle drie de toestellen uitgebreid aan de tand gevoeld en zijn over het algemeen enthousiast. Wel zijn er wat kleine minpunten, zoals de accuduur. Over het algemeen haal je echter een uitstekend toestel in huis die nog jaren mee kan, of je nu voor de S20, Plus of S20 Ultra gaat. In onze Samsung Galaxy S20 review en Galaxy S20 Ultra review vertellen we je alles over de toestellen.

5. Xiaomi Mi 10 (Pro)

Tot slot zijn ook de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro al te gebruiken met de eerste versie van het Nederlandse 5G-netwerk, maar momenteel is alleen eerstgenoemde verkrijgbaar. De Xiaomi-vlaggenschepen kunnen later dit jaar bovendien moeiteloos overstappen als de nieuwe standaard definitief uitrolt, dankzij de SA- en NSA-ondersteuning.

De Xiaomi Mi 10 (749 euro) beschikt over een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel heeft goede specificaties en is daardoor lekker snel in gebruik. Ook de viervoudige camera bevalt ons wel. De Pro-uitvoering (999 euro) is net wat luxer en kan bijvoorbeeld draadloos andere apparaten opladen. Ook de camera is net iets beter. Wel is het jammer dat zowel de Mi 10 als 10 Pro fors duurder zijn dan voorgangers. Ook het updatebeleid laat soms te wensen over.

Deze 5G-telefoons komen eraan

Samenvattend: je hebt momenteel niet heel veel keus als het op 5G-telefoons aankomt. Niet alleen het aantal modellen dat nu al overweg kan met de nieuwe netwerkstandaard is beperkt, ook zit er bijvoorbeeld nog geen enkele budgetsmartphone bij. Wanneer je nu al met 5G aan de slag wil moet je dan ook minstens 700 euro voor een telefoon neerleggen.

Hier komt binnenkort verandering in. Er staan namelijk meerdere 5G-telefoons op de planning. Een interessant toestel is de Find X2 Lite van Oppo. Deze middenklasser kost net iets meer dan 500 euro en verschijnt naar verwachting halverwege 2020. Ook de Xiaomi Mi 10 Lite is het vermelden waard. Dit toestel belooft met zijn prijskaartje van 349 euro één van de goedkoopste 5G-telefoons te worden.

Ook de Nokia 8.3 5G, Motorola Edge, LG V60 ThinQ en Sony Xperia 1 II komen er binnenkort aan. Deze toestellen beloven allemaal 5G-ondersteuning te gaan bieden, al is nog onduidelijk of dit vanuit de doos al mogelijk is. Bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro is dit bijvoorbeeld niet het geval. Deze smartphones zijn qua hardware geschikt voor 5G, maar moeten nog een software-update krijgen. Wanneer deze patches uitrollen, is nog niet bekend.

Meer over 5G

Op Android Planet houden we de ontwikkelingen rondom 5G nauwlettend in de gaten. Wil je als eerste weten wanneer het definitieve netwerk uitrolt? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief om niets te missen! Ook met onze gratis Android-app ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.