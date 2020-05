Op 29 juni begint de frequentieveiling voor het Nederlandse 5G-netwerk. Providers mogen hierbij bieden op vergunningen om het nieuwe netwerk aan te bieden aan klanten. De veiling moet zo’n 900 miljoen euro opleveren.



5G-veiling van start op 29 juni

Dat maakt het Agentschap Telecom bekend op haar website. Welke partijen aan de 5G-veiling meedoen is officieel nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om Vodafone, KPN en T-Mobile. Zij maken publiekelijk reclame voor hun aankomende 5G-netwerken en moeten daar frequentieruimte voor kopen, wat via de veiling mogelijk is. Geïnteresseerde partijen hadden tot en met 6 april om zich bij de overheidsorganisatie aan te melden. Het is niet duidelijk tot wanneer de veiling gaat duren, maar naar verwachting geeft Agentschap Telecom de eerste vergunningen deze zomer uit.

Het draait bij de 5G-veiling van 29 juni om drie frequenties: 700, 1400 en 2100 MHz. Alleen eerstgenoemde gaat onderdeel zijn van het 5G-netwerk. Helemaal nieuw is de 700MHz-band overigens niet. Hij werd namelijk al eerder gebruikt voor het aanbieden van digitale televisie.

De 1400MHz-frequentie is wel helemaal nieuw, maar gaat alleen gebruikt worden als back-up voor de reeds bestaande 800MHz-band. De 2100MHz-band is ook niet nieuw. Deze frequentie werd namelijk al gebruikt voor het aanbieden van 3G en 4G.

De Nederlandse overheid ziet toe op de veiling. Het Agentschap Telecom controleert onder meer of deelnemers geen marktmonopolie krijgen. Deelnemende providers kunnen bijvoorbeeld maximaal 40 procent van het totale aantal beschikbare frequenties aanschaffen. Er moeten ook in de toekomst minimaal drie aanbieders van mobiele netwerken zijn.

Zo zit het met de frequenties

Het is de bedoeling dat er minstens 900 miljoen euro met de (gedeeltelijke) 5G-veiling moet worden opgehaald. Dit bedrag is flink lager dan de 3,8 miljard euro die werd opgehaald met de 4G-frequentieveiling, die in 2012 plaatsvond. Deze vergelijking gaat echter niet helemaal op. Op 29 juni wordt namelijk slechts één specifieke 5G-band geveild: de 700MHz-band. De uiteindelijke opbrengst wordt dus hoger.

Het nieuwe 5G-netwerk gaat in totaal uit drie frequenties bestaan: 700MHz, 3.5GHz en 26GHz. Eerstgenoemde is vooral belangrijk voor de landelijke dekking, omdat het signaal lange afstanden kan overbruggen. De 3.5GHz-band wordt waarschijnlijk ergens in 2022 geveild. Deze band belooft voor de gemiddelde consument het belangrijkst te worden. Hoe het met de veiling van de 26GHz-band zit, is nog onbekend. Na activatie van de 700MHz-band is het Nederlandse 5G-netwerk dus nog niet compleet.



