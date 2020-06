De 5G-veiling is van start gegaan. Providers proberen elkaar af te troeven door diep in de buidel te tasten en er zo met de 5G-primeur vandoor te gaan. Hoe werkt zo’n veiling eigenlijk? En hoeveel levert het op? Dit is alles wat je moet weten over de 5G-veiling.

5G-veiling in 5 vragen en antwoorden

Het Nederlandse netwerk is klaar voor 5G, maar de vergunningen moeten nog vergeven worden. Bij de veiling wordt besloten welke partij als eerst de nieuwe netwerkstandaard mag gaan aanbieden. Tijd voor een beknopte uitleg over hoe dit in z’n werk gaat.

1. Hoe werkt de 5G-veiling?

De 5G-veiling is op 29 juni 2020 om klokslag 10:00 uur officieel van start gegaan. De multibandveiling, de officiële naam, bestaat uit drie frequenties: 0.7GHz, 1.4GHz en 2.1GHz. Alleen eerstgenoemde gaat voor 5G gebruikt worden. De middelste band is compleet nieuw en gaat gebruikt worden als backup voor een bestaande frequentie. De 2.1GHz-band is al in gebruik geweest voor 4G.

De frequenties van 5G.

Geïnteresseerden kunnen meebieden en het winnende bod krijgt een vergunning. In ieder geval KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo doen mee. De veiling vindt compleet digitaal plaats. Medewerkers van de providers zitten dus niet bij elkaar in één ruimte. Ook hoeven ze hun hand niet omhoog te steken om een bod uit te brengen terwijl een veilingmeester in rap tempo de prijs probeert op te draven, zoals veilingen in films meestal gaan.

Niemand weet hoe lang de veiling duurt. Het kan binnen een paar uur geregeld zijn, maar in theorie ook weken of zelfs maanden duren. Wel geeft Agentschap Telecom, die de verkoop organiseert, aan dat men ernaar streeft om de vergunningen in de “zomerperiode” te verstrekken.

2. Wat zijn de regels?

Het staat providers vrij om de frequentiebanden naar eigen inzicht te gebruiken. Met andere woorden: Agentschap Telecom gaat niet tegen T-Mobile zeggen waar ze de 0.7-, 1.4- of 2.1GHz-frequentie voor moeten gebruiken. De overheidsorganisatie let er vooral op dat de deelnemers zich aan de regels houden.

Zo mag iedere provider maximaal 40 procent van de beschikbare frequentie kopen. Op die manier zijn er dus altijd 3 providers die de band kunnen aanbieden, en ontstaat er dus geen monopolie. De vergunningen lopen overigens tot 2040. Providers kunnen de gekochte frequenties dus tot die tijd aanbieden.

3. Waarom willen providers zo graag 5G?

Omdat ze klanten dan een exclusieve dienst kunnen aanbieden. De winnende bieder gaat met een vergunning naar huis. De provider heeft hierdoor het exclusieve recht om een bepaalde frequentie te gebruiken, bijvoorbeeld om klanten 5G aan te bieden.

4. Hoeveel levert de veiling op?

Vooralsnog 900 miljoen euro, zo schat het Agentschap Telecom. Aangezien het om een veiling gaat, weten we niet precies hoeveel de verkoop van vergunningen gaat opleveren. Iedere provider heeft van tevoren een strategie bedacht.

Vermoedelijk is de ene frequentie dus meer in trek dan de ander, met prijsverschillen tot gevolg. De voorganger van 5G, 4G, leverde in totaal zo’n 3,8 miljard euro op. Op het eerste gezicht een fors verschil met de geschatte 900 miljoen euro opbrengst van 5G, maar dat is te verklaren.

5. Heeft Nederland hierna een 5G-netwerk?

Ja, en nee. Het totale 5G-netwerk gaat uit drie frequenties bestaan: 0.7GHz, 3.5GHz en 26GHz. Alleen eerstgenoemde gaat vanaf vandaag onder de hamer. De overige twee frequenties – 3.5 en 26GHz – worden op een later moment geveild. Dit verklaart dan ook direct het verschil tussen de opbrengst van 4G en het verwachte prijskaartje van de 5G-veiling.

Voor 5G gaat vooral de middelste band heel belangrijk zijn. De 3.5GHz-frequentie zorgt voor een forse snelheidsboost en meer capaciteit. Je gaat deze band vooral in steden gebruiken, omdat de antennes vooral op straatniveau worden geïnstalleerd. Naar verwachting wordt de 3.5GHz-band in het najaar van 2022 geveild, dus dan kan de overheid weer een mooi bedrag op zijn rekening bijschrijven.

5G in Nederland: blijf op de hoogte

Het duurt dus nog wel een paar jaar voordat Nederland over een volledig 5G-netwerk beschikt. In de tussentijd heeft VodafoneZiggo de eerste versie alvast voor de helft van Nederland geactiveerd. Dit netwerk gebruikt echter dezelfde frequentiebanden als 4G. Qua snelheid ga je er dus maar een luttele 10 procent op vooruit.

Op Android Planet schrijven we regelmatig over 5G. Wil je meet weten over de opvolger van 4G? Neem dan een kijkje op de 5G-overzichtspagina. Hier leggen we begrijpelijk uit hoe het gaat werken. Blijf op de hoogte door onze site regelmatig te checken, de gratis app te downloaden of schrijf je in voor de nieuwsbrief.