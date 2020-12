Android krijgt de komende tijd maar liefst zes nieuwe functies. Het gaat vooral om updates van al bestaande features, zoals Nearby Share en Voice Access.

6 nieuwe functies in Android

Google sleutelt weer flink aan Android en brengt de komende tijd nieuwe functies naar het mobiele besturingssysteem. De grootste nieuwigheid is de uitrol van Android Auto in diverse landen. Ook in Nederland en België kunnen we binnenkort eindelijk met deze dienst aan de slag. De overige features zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Apps uitwisselen met Nearby Share

Met Nearby Share kun je draadloos bestanden uitwisselen tussen Android-telefoons. Na de update, die de komende weken uitrolt, kun je ook apps kopiëren naar de smartphone van iemand anders. De Play Store heeft straks een “Deel apps”-menu waar je eenvoudig kiest welke app je wil delen. De ander hoeft de download vervolgens alleen maar te accepteren.

Voice Access werkt nu nog beter

Voice Access maakt het mogelijk om je smartphone volledig met je stem te bedienen. Dat is vooral handig voor mensen die een motorische beperking hebben. De nieuwe versie is ontwikkeld in samenwerking met deze groep en werkt een stuk intuïtiever. Als je op YouTube bijvoorbeeld filmpjes van kittens wil zoeken, hoef je niet meer te zeggen “tap search” en dan “type kittens”. In plaats daarvan roep je gewoon “search voor kittens”.

Duizenden nieuwe emoji-stickers

Van de nieuwe functies in Android is dit waarschijnlijk de leukste. Met Emoji Kitchen voor Gboard kun je sinds februari je eigen stickers samenstellen door verschillende emoji te combineren. Tot nu toe waren er enkele honderden combinaties mogelijk. Na de update, die nog voor kerstmis uitrolt, worden dat er maar liefst 14.000. Je tapt simpelweg op twee emoji om te zien hoe hun gezamenlijke sticker eruitziet.

Makkelijker naar je bestemming met Google Maps

De nieuwe versie van Google Maps maakt het makkelijker om te navigeren naar plekken waar je vaak komt, zoals je werk of favoriete supermarkt. Je verzamelt deze bestemmingen in de Go Tab, die je oproept door naar rechts te swipen. Tik vervolgens op de plek waar je naartoe wil. Je krijgt dan direct de route te zien, het verkeer onderweg en het verwachte aankomsttijdstip. Je hoeft dus niet meer iedere keer het adres in te typen.

Automatisch gegenereerde audioboeken

Luister jij liever dan dat je leest? Dan baal je misschien dat er niet van ieder boek een audioversie bestaat. Android komt binnenkort met een oplossing. Begin 2021 kun je in de Play Store automatisch genereerde audioboeken kopen. Je hebt de keuze uit verschillende stemmen. Ze klinken waarschijnlijk minder goed dan échte audioboeken, maar het aanbod wordt wel veel groter.

