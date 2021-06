Google voegt deze zomer 6 nieuwe functies toe aan Android. Deze functies staan los van een nieuwe Android-versie en zullen dan ook breed beschikbaar zijn op nagenoeg alle Android-smartphones.

De nieuwe functies van Android: dit zijn ze alle 6

Google voegt ieder jaar weer nieuwe functies toe aan Android, om de gebruikerservaring zo gepolijst mogelijk te maken. Deze zomer zien we 6 nieuwe functies, die breed beschikbaar zullen zijn op nagenoeg alle Android-smartphones. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

1. Waarschuwingssyteem voor aardbevingen

In 2020 begon Google met het bouwen van het grootste aardbeving-detectiesysteem ter wereld. Gebruikers van een Android-smartphone krijgen dankzij dit systeem automatisch een melding vlak voordat een aardbeving op hun locatie zal toeslaan. Deze cruciale seconden kunnen levens redden.

Onlangs lanceerde Google het waarschuwingssysteem al in Nieuw Zeeland en Griekenland. Vanaf 15 juni 2021 is het ook beschikbaar in Turkije, de Filippijnen, Kazachstan, Kirgistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Uzbekistan. In de toekomst voegt Google nog meer landen toe.

2. Geef belangrijke berichten een ster in de berichten-app

We krijgen iedere dag honderden berichten binnen. Hierdoor kan het lastig zijn om de belangrijke berichten eruit te vissen. Nu kan je een belangrijk bericht een ster geven, waardoor je later niet onnodig lang moet zoeken.

3. Vind de beste emoji-sticker op het beste moment

In mei introduceerde Google een nieuwe ‘onlangs gebruikt’-sectie in de emoji-sticker-kiezer, zodat je een regelmatig gebruikte sticker gemakkelijk kan vinden.

Binnenkort verschijnen er context-gerelateerde suggesties binnen deze sectie, die je helpen de perfecte emoji voor de perfecte gelegenheid te vinden.

De context-gerelateerde emoji-stickers zijn vanaf nu beschikbaar in de Gboard beta. Deze zomer wordt de functie breed beschikbaar voor Engelse, Spaanse en Portugese berichten voor smartphones met Android 6.0 en nieuwer.

4. Krijg spraakgestuurd toegang tot je favoriete apps

Vraag Google voortaan om binnen veel van je favoriete apps bepaalde zaken te regelen. Je kan bijvoorbeeld dingen zeggen als: “Hey Google, betaal mijn Capital One-rekening”, of “Hey Google, check mijn gelopen kilometers in Strava.” Om erachter te komen wat je nog meer kan doen, zeg je “Hey Google, shortcuts.”

5. Oogdetectie tijdens spraakgestuurde bediening

Dankzij de stembediening-functie van Android kunnen mensen met handicaps hun smartphone gemakkelijk spraakgestuurd bedienen. Dankzij de nieuwe oogdetectie-functie werkt spraakbediening alleen als de gebruiker daadwerkelijk naar het scherm kijkt. Ook kunnen gebruikers vanaf nu wachtwoorden spraakgestuurd invoeren.

6. Meer aanpassingsmogelijkheden voor Android Auto

Gebruikers kunnen hun Android Auto-ervaring vanaf nu uitgebreider aanpassen. Zo is er een nieuwe donkere modus, die handmatig kan worden ingesteld. Ook kan het launcher-scherm van Android Auto direct vanaf je smartphone worden gewijzigd. Het zoeken naar specifieke content is daarnaast makkelijker gemaakt.

Ook zijn er allerlei nieuwe apps beschikbaar voor Android Auto, die het rijden een stuk makkelijker moeten maken. Denk hierbij aan apps die het dichtstbijzijnde oplaadpunt voor elektrische auto’s laten zien. En niet geheel onbelangrijk: je kan nu gemakkelijk een WhatsAppje sturen via Android Auto.

