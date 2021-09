7 nieuwe functies die deze herfst naar Android komen

Deze herfst voegt Google zeven nieuwe functies toe aan Android. Het goede nieuws is dat ze beschikbaar komen op vrijwel alle smartphones. We lopen de nieuwe features met je langs.

Deze nieuwe functies komen snel naar Android

Google brengt binnenkort Android 12 uit, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Los daarvan komt het bedrijf echter ook met zeven verse functies die zelfs beschikbaar zijn voor smartphones die op een oudere versie van Android draaien. Ze rollen de komende dagen en weken vanzelf uit.

1. Bestuur je telefoon met je gezicht

‘Project Activate’ is bedoeld voor mensen met spraakproblemen. Door een bepaald gezicht te trekken of je ogen te bewegen kun je vooraf ingestelde acties uitvoeren. Denk hierbij aan het afspelen van audio. ‘Camera Switches’ verandert de frontcamera in een bedieningspaneel. Je kunt door menu’s en apps navigeren door je ogen van links naar rechts of van boven naar onder te bewegen.

2. Bedien je televisie met je telefoon

Draait jouw televisie op Google TV? Dan kun je je smartphone binnenkort als afstandsbediening gebruiken. Zet je tv aan, scroll door lijsten met films of gebruik het toetsenbord van je telefoon om iets op te zoeken.

3. Makkelijker toegang tot Herinneringen

Met de Google Assistent is het heel eenvoudig om Herinneringen in te stellen, zodat je geen belangrijke zaken vergeet. De nieuwe update maakt het nog eenvoudiger om ze allemaal op een rijtje te houden. Zeg simpelweg ‘Hey Google, open my reminders’ en je krijgt de hele lijst te zien.

4. Vergrendel foto’s met een wachtwoord

Op Google Pixel-telefoons is het al langer mogelijk om bepaalde foto’s te vergrendelen met een wachtwoord. Nu kan dat ook op smartphones van andere merken, zolang ze op Android 6 of later draaien. Heb je gevoelige plaatjes op je toestel staan? Breng ze dan onder in een speciale folder. Zo zie je ze niet als jij (of een vriend) gewoon door je foto’s bladert.

5. Nieuwe stickers voor Gboard

Hou je van stickers? Goed nieuws: Google voegt 1500 nieuwe exemplaren toe aan Gboard. Zo heb je nog meer mogelijkheden om jezelf te uiten. Daarnaast wordt het gemakkelijker om links te kopiëren en plakken. Je krijgt namelijk de optie om tekst die je niet wil delen eenvoudig te verwijderen.

Google brengt flink wat nieuwe functies naar Android Auto. Als je straks ‘Hey Google, let’s drive’ zegt, wordt het dashboard automatisch geopend. Roep ‘Hey Google, turn on auto-read’ en het systeem leest alle nieuwe berichten aan je voor. Je kunt ze ook direct met je stem beantwoorden. Daarnaast kun je via GameSnacks spelletjes spelen als je wagen stilstaat. Ook navigatie-app Waze voor Android krijgt een flinke update met onder meer een nachtmodus.

7. Kijk omhoog!

Ben jij zo iemand die altijd op zijn smartphone bezig is als je rondloopt? Heads Up is een functie die je eraan herinnert om omhoog te kijken, zodat je niet tegen anderen aanbotst. Deze functie was al beschikbaar voor Pixel-telefoons, maar komt nu naar alle smartphones die op Android 9 of later draaien.

