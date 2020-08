Volgens een betrouwbare bron is de aankondiging van de Google Pixel 5 op 30 september. Dan gaan we naar verluidt ook de Pixel 4a 5G zien. Eerder werd al genoemd dat de Android 11-release plaatsvindt op 8 september, een perfecte match dus.

Aankondiging Google Pixel 5

Jon Prosser, een bekende insider, heeft via Twitter de aankondigingsdata van de Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G genoemd. Volgens de lekker wordt de Google Pixel 5 op 30 september gepresenteerd. Daarbij noemt hij dat het gaat om een zwarte en groene variant. Of dat de enige twee kleuren zijn die op de markt komen, is echter nog onbekend.

Op die dag verschijnt ook de zwarte variant van de Google Pixel 4a 5G. Prosser noemt tot slot dat de witte Pixel 4a 5G een maandje later volgt, maar de precieze datum is onduidelijk. Op de Franse blog van Google werd tijdens de Pixel 4a-onthulling nog een andere datum genoemd voor de presentatie van de Pixel 5: 8 oktober.

De prijs van de Google Pixel 5 is ook nog niet genoemd, maar die van de Pixel 4a 5G is al wel bekend. Tijdens de officiële onthulling van de Google Pixel 4a werd die namelijk genoemd. De 4a 5G-variant moet 499 euro opleveren, terwijl de normale Pixel 4a 349 euro kost.

De versie met 5G-ondersteuning krijgt sowieso een andere processor aan boord. Daarnaast wordt genoemd dat die variant over een dubbele camera beschikt op de achterkant. De Google Pixel 5 krijgt ook ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk. Dat wordt mogelijk door de Snapdragon 765-chip. Die processor valt in het middensegment en de Pixel 5 is met die keuze dus geen high-end toestel.

Android 11 op 8 september?

Volgens eerdere berichten wordt de definitieve versie van Android 11 op 8 september uitgebracht. Google zelf heeft hier nog geen officieel uitsluitsel over gegeven. Toch lijkt die datum een logische keuze, zoals we al eerder schreven.

De aankomende Google Pixel-smartphones van Google zijn de eerste die beschikken over Android 11. Ook voor oudere Pixels is de software snel te downloaden, waarna de update volgt voor toestellen van andere fabrikanten. Benieuwd of jouw toestel de update krijgt, check dan onderstaand overzicht.

Daarnaast kun je onze Android 11 preview nog even doornemen, waarin we ingaan op verschillende vernieuwingen van het mobiele besturingssysteem. Wil je op de hoogte blijven van al het Pixel- en Android 11-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!

