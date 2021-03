Gerucht: aankondiging Google Pixel 5a is op 11 juni

Een betrouwbare bron meldt dat Google nog voor de zomer een nieuwe smartphone uitbrengt. Het gaat vermoedelijk om de Google Pixel 5a, die het bedrijf op 11 juni wil aankondigen.

‘Aankondiging Google Pixel 5a op 11 juni’

De bekende insider Jon Prosser laat via Twitter weten dat Google op 11 juni een nieuwe smartphone wil aankondigen. Hij zegt niet zeker te zijn om welk model het gaat. Aangezien Google high-end smartphones vaak in het najaar uitbrengt, ligt een release van de Google Pixel 5a voor de hand.

Deze midrange telefoon is de opvolger van de Google Pixel 4a. Dat toestel werd door de coronacrisis pas in augustus onthuld. Als de aankondiging van de Google Pixel 5a inderdaad in juni plaatsvindt, heeft de zoekgigant zijn planning inmiddels dus weer op orde.

In februari kregen we al renders van de Google Pixel 5a onder ogen. Daardoor weten we ongeveer hoe het toestel eruit gaat zien. De smartphone wordt qua design een mix tussen de Pixel 4a 5G en de Google Pixel 5. Daarmee lijkt Google eindelijk een beetje lijn aan te brengen in het uiterlijk van zijn telefoons. Voorheen leek ieder nieuw toestel door een ander team te zijn ontworpen.

Dit weten we nog meer over de Pixel 5a

De Google Pixel 5a is zoals gezegd een midrange smartphone. We hoeven dus geen supersnelle hardware te verwachten, maar de processor zal zeker rap genoeg zijn voor dagelijkse taken.

Het toestel krijgt volgens geruchten verder een 6,2 inch-oled-scherm met full hd-resolutie. Daarnaast heeft de Pixel 5a vermoedelijk twee camera’s op de achterkant. De Google Pixel 4a moest het nog met een enkele lens doen. Ook zou de smartphone opnieuw stereospeakers krijgen én een koptelefoonaansluiting behouden. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant.

