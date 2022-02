Poco komt met betaalbare X4 Pro en M4 Pro: dit weten we al

De aankondiging van de Poco X4 Pro en M4 Pro vindt plaats op maandag 28 februari. Dat laat de fabrikant zelf weten op sociale media. Dit denken we al te kunnen zeggen over de betaalbare smartphones.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aankondiging Poco X4 Pro en M4 Pro op 28 februari

Poco presenteert volgende week twee nieuwe smartphones. Op 28 februari vindt de aankondiging van de Poco X4 Pro en Poco M4 Pro plaats. Het gaat om betaalbare toestellen. De Poco X4 Pro is gebaseerd op de Redmi Note 11 Pro 5G. Xiaomi was tot vorig jaar het moederbedrijf van Poco en er wordt nog steeds intensief samengewerkt.

We waren in onze review van de Poco X3 Pro erg enthousiast over de prijs-kwaliteitsverhouding van het toestel. Er is dus genoeg reden om uit te kijken naar zijn opvolger, maar helaas temperen de geruchten ons enthousiasme een beetje. De Poco X4 Pro draait naar verwachting op een Snapdragon 695-processor. Die is weliswaar nieuwer dan de Snapdragon 860 in de X3 Pro, maar waarschijnlijk ook een stukje trager.

De Poco X3 Pro

Op andere gebieden gaat de smartphone er overigens wel op vooruit. Zo krijgt de X4 Pro een 6,67 inch-oled-scherm, terwijl zijn voorganger het nog met een lcd-display moest doen.

Daarnaast gaat de resolutie van de primaire camera van 48 naar 108 megapixel. Ook kun je aan de slag met een 8 megapixel-groothoeklens voor gebouwen of groepen mensen en een macrocamera van 2 megapixel. Daarmee fotografeer je bloemen of insecten van dichtbij. Verder krijg je dankzij de nieuwe processor toegang tot het 5G-netwerk.

Hoe het toestel eruit gaat zien weten we ook al dankzij de betrouwbare lekker Evan Blass. In onderstaande galerij zie je de X4 Pro in het zwart, blauw en geel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook aankondiging Poco M4 Pro

Naast de aankondiging van de X4 Pro laat Poco volgende week ook de M4 Pro zien. Misschien krab je je nu achter de oren, want we hebben al een review over de Poco M4 Pro geschreven. Dat is echter een smartphone met 5G die voor zo’n 229 euro over de toonbank gaat. De nieuwe variant heeft alleen 4G en zal nog iets goedkoper zijn. Hij draait waarschijnlijk op een oudere MediaTek Helio G96-chip.

Wil je op de hoogte blijven van al het Poco-nieuws? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook!

Lees het laatste nieuws over Poco: