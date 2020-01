Dit was CES 2020: verdwijnende camera’s, startkabels en budgettelefoons

De CES 2020 zit er weer op, dus is het tijd om de balans op te maken. Dit zijn de meest interessante aankondigingen op Android-gebied.

Leukste aankondigingen op de CES 2020

De Consumer Electronics Show is ‘s werelds grootste elektronicabeurs. Logisch dus dat veel fabrikanten daar hun grote aankondigingen doen. Op Android-gebied sprongen er een aantal opvallende nieuwe producten uit:

Samsung: indrukwekkende Chromebook, Neon flopt



Samsung deed zijn belangrijke telefoon-aankondiging daags voor de CES, toen het de Samsung Galaxy S10 Lite en de Note 10 Lite presenteerde. Op de beursvloer hadden ze ook nog wat nieuws in petto. Zo kregen we voor het eerst de Samsung Galaxy Chromebook te zien, met indrukwekkend 4k amoled-scherm.

Daarnaast werd er reikhalzend uitgekeken naar het mysterieuze project Neon. Samsung liet de spanning hoog oplopen met allerlei teasers, maar het liep uit op een teleurstelling. Neons zijn de eerste ‘kunstmatige mensen’. Een levensecht persoon, maar dan volledig door een computer gemaakt. Tijdens de warrige presentatie leek het alsof de makers zelf ook niet zo goed wisten wat ze ermee aan moesten en het is niet helemaal duidelijk waar we deze Neons terug gaan zien.

OnePlus Concept One doet verdwijntruc met camera’s



Een echte aankondiging kun je het niet noemen. De OnePlus Concept One is een smartphone die nooit in deze vorm in de winkels komt te liggen. Toch is het leuk te zien wat er in de toekomst misschien mogelijk is. De Concept One valt namelijk op door verdwijnende camera’s achter elektrochromisch glas dat ondoorzichtig wordt.

Alcatel 3L, 1S en 1B

Elektronicafabrikant TCL, die onder meer telefoons onder de merknaam van Alcatel uitbrengt, pakte lekker uit. Het bracht een hele serie budgettelefoons uit. De Alcatel 3L (2019), 1S (2019) en Alcatel 1B komen dit kwartaal nog in Europa uit.

TCL presenteerde daarnaast ook telefoons onder zijn eigen naam. De midrange-smartphones in de TCL 10-serie vallen op door een voorkantvullend scherm, 5G en viervoudige camera’s. Over beschikbaarheid is echter nog niets bekend.

Google: updates voor assistent

Google trok de nodige aandacht met zijn stand met kleurrijke glijbanen. Grote aankondigingen werden daar echter niet gedaan. Wel toonde het wat kleine updates voor Google Assistent. Zo wordt de spraakfunctie verbeterd, waardoor het nu ook op natuurlijke wijze lange teksten kan voorlezen. Aan de privacy wordt ook gewerkt. Het commando: “Hey Google, dit was niet voor jou”, verwijdert binnenkort opgenomen spraakcommando’s.

Andere opvallende aankondigingen op de CES 2020

Als smartphone is de Teracube One niet heel spannend. Wel baanbrekend is hun garantiebeleid. Deze beginnende fabrikant biedt 4 jaar volledige garantie op het toestel. Als binnen die tijd bijvoorbeeld de accu minder wordt, krijg je gratis een nieuwe. Wordt je toestel gerepareerd, dan krijg je zolang een vervangend exemplaar. Reparaties buiten de garantie om, hoe ingrijpend ook, kosten allemaal zo’n 35 euro.

Smartphones zijn een broeinest van vieze bacteriën. OtterBox wil daar iets tegen doen. Hun nieuwe Amplify screenprotector beschermt jouw smartphonescherm niet alleen tegen beschadigingen, het is ook antibacterieel.

Een extra batterypack om je smartphone tussentijds mee op te laden is erg handig, maar wat als je ook nog eens met een lege accu van je auto langs de weg staat? Met de nieuwe Mophie Powerstation Go zit je dan goed. Met twee USB-aansluitingen en Qi-draadloos opladen krijg je jouw smartphone er weer mee vol. Dankzij de bijgeleverde startkabels kun je met deze powerbank zelfs je auto weer aan de praat krijgen.

Op de CES 2020 zagen verschillende smartwatches met Wear OS het levenslicht. Die van Diesel sprong er het meest uit. Met de keuze uit een felgekleurde of volledig transparante behuizing val je met de Diesel On Fadelite in ieder geval goed op.

Een telefoon waar al vijf jaar aan gewerkt is en die binnen nu en een jaar uit moet komen? Dat is de Cyrcle Phone met twee hoofdtelefoonaansluitingen en een vormfactor die net wat anders is dan we gewend zijn…

