Zo zorg je dat je kinderen geen onnodige aankopen doen in smartphonegames

Kinderen worden op hun smartphone verleid om aankopen in games te doen. Zo zorg je dat ze niet onnodig geld uitgeven.

Aankopen in games door kinderen

De Consumentenbond trekt aan de bel, want gratis games zetten volgens de organisatie kinderen onder druk om aankopen te doen. Deze games zijn zonder kosten te downloaden vanuit de Play Store, maar vervolgens blijk je geld te moeten uitgeven om echt te kunnen spelen.

Hiervoor heeft de Consumentenbond een steekproef gedaan bij vier games die populair zijn bij kinderen. Dat is een kleine greep uit het aanbod in de Play Store, maar het zegt wel wat over enkele verschillende manieren waarop deze druk wordt uitgeoefend.

Roblox en Minecraft

Bijvoorbeeld Roblox. “Gratis spelen is geen optie”, stelt de Consumentenbond. “Zo biedt 2 Players Girl Tycoon al binnen 40 seconden een kledingwissel aan, die nodig is om verder te kunnen spelen. Ook Resort is niet te spelen zonder te betalen. Om de kooi te kunnen verlaten waar de speler in begint, moet hij eerst ‘temporary walk’ aanschaffen.”

De games Brawl Stars en Clash Royale zetten een klok in beeld die kinderen volgens de Consumentenbond onder druk zet. Daardoor is het kopen van voortgang aantrekkelijk. Tevens wordt MineCraft genoemd, waarbij spelers een abonnement moeten aangaan om hun gecreëerde wereld te delen met anderen.

Wat de Consumentenbond doet

De Consumentenbond vraagt zich af deze tactieken om kinderen te laten betalen wel zijn toegestaan en daarom is de Autoriteit Consument & Markt ingelicht. “Je moet kinderen niet blootstellen aan dit soort slinkse trucs”, stelt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. “Je kunt onmogelijk van ze verwachten dat ze daartegen bestand zijn.”

Dit kun je als ouder doen

Als ouder kun je hier op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt het je kinderen bijvoorbeeld niet mogelijk maken om geld uit te geven, of uitleggen wat er exact aan de hand is.

1. Gebruik de Family Link-app

Google heeft de app Family Link geïntroduceerd om onder andere dit probleem op te lossen. Met de app kun je namelijk regels instellen voor het smartphonegebruik van je kind. Mits je kind ook een Android-toestel heeft.

Via de app kun je onder andere een daglimiet instellen of op afstand het toestel vergrendelen. Ook kun je er ook voor zorgen dat kinderen voor elke aankoop je toestemming moeten hebben. Dan kun vervolgens zelf beoordelen of die aankoop goed is.

2. Praat met je kinderen over deze aankopen

Daarnaast is het verstandig om met je kinderen te praten over het doen van aankopen via games. Dat gaat twee kanten op. Allereerst is het goed om duidelijk te maken dat gratis games niet altijd gratis zijn, en de manieren waarop de makers van deze games je verleiden om geld uit te geven.

Maar het is ook verstandig om naar je kinderen te luisteren waarom ze geld willen uitgeven aan een game. Want er is natuurlijk niets mis met geld uitgeven aan iets waar je werkelijk plezier aan hebt. Vroeger besteedde je wellicht wel eens geld uit aan speelgoed of zelfs games.

3. Laat kinderen leren

Daarnaast moeten kinderen ook zelf leren hoe ze met geld om moeten gaan, door soms fouten te maken. Zorg dat ze de aankopen in de app zelf betalen en als het dan eens tegenvalt en ze hebben aan het eind van de maand minder zakgeld dan verwacht, denken ze de volgende keer wel twee keer na tot ze weer een aankoop in een game doen.

