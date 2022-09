‘Aanwijzingen: Google brengt Pixel 7 (Pro) mogelijk naar Nederland’

Volgens verschillende aanwijzingen brengt Google de Pixel 7 en 7 Pro officieel naar Nederland. Android Planet zet alles wat daarop duidt voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Google Pixel 7 komt naar Nederland

De Google Pixel 7 en 7 Pro komen officieel naar ons land, althans daar lijkt het op. Inmiddels duiken aanwijzingen daarvoor op uit verschillende hoeken. Android Planet heeft ze verzameld en in dit artikel voor je opgesomd.

Google Nederland steekt er veel moeite in

Google kondigde eerder aan op 6 oktober te komen met een groots event. Daar verwachten we meer te gaan horen over de nieuwe smartphones, de Pixel Watch, een nieuwe Nest Hub en nog veel meer splinternieuwe hardware. Google Nederland is nooit zo scheutig met het inspelen op het jaarlijkse Google-evenement, maar dit jaar is dat anders.

Zo verscheen er enkele dagen geleden een tweet op het officiële Nederlandse account, met de aankondigingsposter van het evenement. De simpele vraag die we ons stellen is waarom Google Nederland aandacht zou besteden aan een event, wat voor ons niet zoveel gaat betekenen? Google Pixel-smartphones zijn hier immers nog nooit officieel verkocht. Zoveel aandacht schenken en dan alleen komen met bijvoorbeeld de nieuwe smartwatch of Nest Hub? Het kan, maar wij denken van niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belsimpel strooit met teasers

Naast Google zijn er nog meer partijen die inspelen op het aankomende evenement, waaronder Belsimpel. Zo heeft het bedrijf eerder een bericht gepubliceerd in hun nieuwssectie over het aankomende Google-event.

Ook op social media heeft het bedrijf verschillende teasers gedeeld. De boodschap: houd 6 oktober in de gaten, want op die dag gaat er wat speciaals gebeuren.

En dan zijn er nog de fysieke winkels van het bedrijf, want ook daar is heel wat aan de hand. Verschillende etalages zijn namelijk aangepast voor het evenement van de zoekgigant. Waarom zou de grootste telecomretailer van Nederland zoveel fysieke uiting geven aan een evenement? Dat kan toch alleen maar betekenen dat ze de Pixel 7 en 7 Pro hier gaan verkopen?

T-Mobile en uitingen in fysieke winkels

Misschien wel de grootste aanwijzing komt van provider T-Mobile. De etalages van een fysieke winkel in Rotterdam zijn namelijk ook flink aangepast, zo is te zien in verschillende gepubliceerde foto’s op Twitter.

In andere winkels van het bedrijf wordt er aandacht aan besteed via de verschillende grote televisieschermen. Bij T-Mobile en dochterbedrijf Tele2 kun je ook inschrijven om op de hoogte te worden gehouden voor het 6 oktober-evenement; erg opvallend.

De grootste aanwijzing is de bestandsnaam van een van die afbeeldingen op de inschrijfpagina van de provider. Die heeft namelijk ‘GoogleP7PWindow165x250cm_S-AMS-Tease.jpg’ in de bestandsnaam, wat eigenlijk genoeg zegt.

Onthulling op 6 oktober

Al met al lijkt het er dus echt op dat Google eindelijk officieel smartphones naar Nederland brengt, al dan niet in een samenwerking met provider T-Mobile.

Android Planet houd al het nieuws natuurlijk voor je in de gaten. Op de hoogte blijven kan heel makkelijk! Schrijf je even in voor onze gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons op social media: Instagram, Twitter en Facebook.

Meer recent Google-nieuws over de Pixel 7 (Pro)