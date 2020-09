Met Android 11 is het mogelijk om Android Auto draadloos te gebruiken. Er zijn echter maar weinig auto’s die hiervoor geschikt zijn. Met de AAWireless zou iedereen kunnen genieten van Android Auto Wireless.

‘Dongle brengt Android Auto Wireless naar iedere auto’

De AAWireless is een dongle die je in de usb-poort van je wagen steekt. Die moet al wel zijn voorzien van Android Auto. Verbind vervolgend je smartphone met het apparaatje en je kunt zonder kabel gebruikmaken van Android Auto. Heel handig, want er zijn nog maar weinig auto’s die Android Auto Wireless vanuit de fabriek ondersteunen.

De AAWireless doet er ongeveer 10 seconden over om op te starten. Vervolgens duurt het nog 30 tot 40 seconden om Android Auto Wireless te verbinden met je smartphone. Dat zou voor sommige ongeduldige gebruikers aan de lange kant kunnen zijn.

Er is nog een addertje onder het gras: de AAWireless zit momenteel in de crowdfundingfase. Op Indiegogo kun je investeren in de dongle. Het is dus niet zeker of het apparaat daadwerkelijk verschijnt. Ook zou de dongle mogelijk niet in iedere auto werken. De AAWireless moet 55 dollar kosten en als de crowdfunding succesvol is, komt hij in december op de markt.

Dit kun je met Android Auto Wireless

