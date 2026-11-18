Het Nederlandse AAWireless komt met gloednieuwe Android Auto-adapters voor onderweg. De apparaatjes zijn van enkele flinke verbeteringen voorzien.

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AAWireless Nano: piepkleine Android Auto-dongle

AAWireless, de Nederlandse fabrikant die we kennen van de Android Auto-dongles, komt met twee nieuwe gadgets. Het gaat om de AAWireless Nexus en Nano, twee nieuwe apparaatjes waarmee je een draadloze Android Auto-verbinding in je auto opzet. Hierdoor hoef je niet meer te pielen met kabeltjes om de software onderweg te gebruiken.

De AAWireless Nexus en Nano hebben een nieuw design gekregen en zijn vooral véél compacter dan eerdere dongles van het bedrijf. Vergelijk je de Nexus met de AAWireless Two+, dan is het nieuwe apparaatje 70 procent kleiner. De Nano is zelfs 80 procent kleiner. Je ziet de dongles op de afbeelding hieronder.

AAWireless (links) en Nexus (rechts)

De Nano ziet eruit als een kleine usb-adapter en stop je direct in een usb-a-poort van je auto. Je hebt verder geen kabels nodig om de AAWireless-dongle in te stellen of te gebruiken. Het apparaatje laat je Android Auto (of CarPlay) draadloos onderweg gebruiken, mits je wagen wel de bedrade versie van Android Auto ondersteunt.

De AAWireless Nexus ziet er daarentegen uit als een kleine hockeypuck en wordt geleverd met verwisselbare kabels. Hierdoor kun je de Nexus op een nette manier wegwerken in je auto. Net als de Nano ondersteunt het apparaatje zowel Android Auto als Apple CarPlay.

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Binnenkort verkrijgbaar

Ook onder de motorkap is het één en ander verbeterd. Zo hebben de AAWireless Nexus en Nano een nieuwe chip die voor een stabiliere usb-verbinding moet zorgen. Ook is er een nieuwe wifi 6-chip voor een betrouwbaardere draadloze verbinding.

De nieuwe AAWireless Nexus en Nano kosten allebei 69,99 euro, als je de apparaatjes bij de fabrikant zelf koopt. De dongles zijn straks ook verkrijgbaar bij Amazon, maar dan betaal je 74,99 euro.

De Nexus en Nano zijn vanaf 8 december officieel verkrijgbaar. Het is echter mogelijk om ze eerder te bestellen. Door je via de knop hieronder aan te melden, krijg je op 1 december een early access-link toegestuurd om de AAWireless-dongle(s) te kopen.