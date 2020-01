ABBYY Mobile brengt OCR-kit voor Android uit

ABBYY, een bekende leverancier van scansoftware voor de desktop, heeft een Mobile OCR Engine uitgebracht voor Android en iPhone. Met de OCR-kit kunnen ontwikkelaars toepassingen maken voor tekstherkenning, bijvoorbeeld applicaties die visitekaartjes kunnen inlezen. Tot nu toe was de Mobile OCR Engine van ABBYY al beschikbaar voor Windows Mobile, Symbian en Linux. Bijna alle mobiele platformen heeft ABBYY nu afgedekt. Het idee is dat je met de OCR-software foto’s die je met de ingebouwde camera hebt gemaakt kunt omzetten in leesbare tekst. Zo zou je de gegevens van een gefotografeerd visitekaartje meteen in je adresboek kunnen opnemen. De tekstherkenning ondersteunt 58 talen, voor visitekaartjes worden 16 talen ondersteund (waaronder Nederlands).



Ontwikkelaars kunnen C, C++ of C# gebruiken om hun OCR-toepassingen te maken. Je kunt bij ABBYY een testversie van de Mobile OCR Engine downloaden.

Downloaden: Mobile OCR Engine SDK

Meer info: ABBYY