Google Pay nu voor ABN AMRO-klanten: betalen met je Android-telefoon

Ben je klant van ABN AMRO, dan kun je voortaan gebruikmaken van betaaldienst Google Pay. Hierdoor kun je contactloos in winkels betalen met je smartphone.

ABN AMRO Google Pay-ondersteuning

ABN AMRO maakt bekend dat klanten vanaf nu toegang krijgen tot Google Pay. Door deze betaaldienst, die in de app van ABN AMRO zit verwerkt, kun je zonder betaalpas in winkels aankopen doen. In plaats daarvan dien je simpelweg je Android-toestel tegen de betaalterminal te houden om af te rekenen. Wel moet je je eerst identificeren door op je smartphone je code in te voeren, of je vingerafdruk (of gezicht) te scannen.

Je activeert Google Pay als volgt: Open de ABN AMRO-app op je Android-telefoon;

Vul je identificatiecode in en tik op ‘Zelf regelen’;

Kies hier voor Google Pay en selecteer welke betaalpas je aan de dienst wil koppelen;

Check de gegevens, accepteer de voorwaarden en wacht totdat Google Pay is geactiveerd.

ABN AMRO-klanten hoeven niet extra te betalen om Google Pay te gebruiken en kunnen de dienst activeren in de mobiele app. Volg het stappenplan hierboven om dit te doen. Is het gelukt, dan is contactloos betalen direct mogelijk. Hiervoor wordt de nfc-chip van je smartphone gebruikt. Een aantal jaren geleden was het als ABN AMRO-klant al mogelijk om contactloos te betalen, maar in 2019 schrapte de bank deze functie.

Wat is Google Pay?

Google Pay is de tegenhanger van Apple Pay, dat op de meeste iPhones (en bij veel Nederlandse banken) werkt. Sinds eind vorig jaar is Googles betaaldienst ook in ons land beschikbaar. Tot nu toe ondersteunden alleen Bunq, N26 en Revolut Google Pay. In Nederland is de Google Pay-app niet te downloaden, maar Googles vraagt banken om Pay-ondersteuning in te bouwen in hun eigen applicaties. Andere grote banken, zoals de ING en Rabobank, bieden (nog) geen Google Pay-functionaliteit maar laten klanten wel contactloos betalen via nfc.