Netflix gaat zijn diensten (voor abonnees) uitbreiden. Naast het streamen van films en series is het binnenkort ook mogelijk om mobiele games te spelen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is echter nog onbekend.

Netflix: mobiele games spelen wordt mogelijk

In de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Netflix wat duiding gegeven over aankomende plannen. Zo zegt het bedrijf zich te gaan richten op mobiele games. Wel bevinden ze zich vooralsnog in de verkennende fase, dus duidelijke plannen zijn nog niet bekend. Het bedrijf noemt dat ze eerder ‘pogingen rondom interactiviteit’ hebben genomen en dit verder aan het uitpluizen zijn.

Netflix bedoelt daarmee onder andere de interactieve show van Bear Grylls en de film Bandersnatch uit het Black Mirror-universum. Deze kun je vooralsnog spelen met je afstandsbediening en echte spellen zijn het ook niet. In deze interactieve verhalen krijg je als kijker de mogelijkheid om een bepaalde keuze te maken, waardoor je het scenario van de film of aflevering wat in eigen hand hebt.

Hoe de aankomende ‘mobiele games’ te spelen zijn is ook nog onbekend. Wel weten we dat de spellen te maken hebben met de films en series die je op Netflix vindt. In de loop der jaren zijn er allerlei films en series te zien (geweest) van game-franchises, zoals The Witcher of Resident Evil. Tot slot liet het bedrijf weten dat de spellen een eigen categorie krijgen op het platform. Ook bevatten ze geen in-app aankopen of advertenties.

‘Concurrent voor Google Play Pass’

Eerder gingen al geruchten dat de videostreamingdienst zich ook wil toeleggen op games. Of het daarmee de ambitie heeft om de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld Google Play Pass is nog de vraag. Bij die dienst van Google kun je voor een vast bedrag per maand aan de slag met tientallen games, uiteraard zonder advertenties. Toen werd er ook gezegd dat de Netflix-gamedienst ergens in 2022 zou verschijnen, iets wat we zullen moeten afwachten.

