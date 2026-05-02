Acht nieuwe Motorola’s uit en fusie OnePlus (Android-nieuws #18)

Motorola heeft nieuwe toestellen gelanceerd en het gerucht gaat dat OnePlus gaat fuseren met Realme. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Het was een waanzinnig drukke week voor Motorola. De Amerikaanse fabrikant presenteerde deze week maar liefst acht nieuwe smartphones. Niet alleen de Edge 70 Pro zag het licht, ook de driedelige Razr-serie en vier betaalbare toestellen in de G-serie zijn nu verkrijgbaar.

Het absolute toptoestel van de Razr-serie is de Motorola Razr 70 Ultra en daar hoort een prijs van 1399,99 euro bij. De klaptelefoon heeft opengevouwen een 6,96 inch-scherm. Met een grotere accu en nieuwe camerasensor is de voorganger verbeterd.

WhatsApp heeft aangekondigd vanaf 8 september bepaalde oudere toestellen niet meer te gaan ondersteunen. Na die datum werkt de chatapp alleen nog maar op apparaten die minimaal Android 6.0 hebben. Deze versie van het besturingssysteem kwam uit in 2015.

Wij doken ook nog even in vijf andere populaire apps en vertellen je welke Android-versie minimaal nodig is om deze te draaien. Het blijkt dat daar nog best wat verschil in zit, maar de meeste mensen hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken.

De soap rondom OnePlus duurt maar voort. Na eerdere verhalen over een vertrek van de fabrikant uit Europa, is er nu wellicht sprake van een fusie met zustermerk Realme. Sterker nog, 9to5Google heeft naar buiten gebracht dat de twee inmiddels al zijn gefuseerd.

Dit baseert de techsite op een recent bericht op het populaire Chinese social media-platform Weibo. Mocht dit kloppen, dan is dat gigantisch nieuws voor beide merken én consumenten.

Xiaomi’s nieuwste toptoestellen laten waarschijnlijk nog maanden op zich wachten, maar ze zijn wel al helemaal gelekt. We hebben het over de Xiaomi 17T en 17T Pro, die de 15T-smartphones opvolgen. Website Dealabs zegt nu over de specificaties én prijzen van de Xiaomi’s te beschikken.

De Xiaomi 17T Pro volgt de 15T Pro op en heeft een groot 6,83 inch-scherm (2772 bij 1280 pixels), met een iets hogere ververssnelheid van 144Hz. De ‘normale’ 17T zou een adviesprijs van 749 euro krijgen.

Een nieuwe functie die Google heeft uitgerold in hun bekende foto-applicatie, zorgt online voor onrust. Het gaat om een update genaamd ‘Personal Intelligence’. Dit is de nieuwste AI-upgrade waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen om Google-apps te koppelen aan Gemini.

Hiermee zou je veel slimmer kunnen werken met de diverse apps van Google, zoals Google Foto’s. Hier schreef zakenblad Forbes onlangs een kritisch artikel over met het oog op de privacy. Die kritiek is wat ons betreft terecht.

We hebben al veel geruchten gelezen over de Google Pixel 11-serie. Hoog tijd voor een overzicht met onze verwachtingen. Wij denken dat Google wederom vier verschillende telefoons uitbrengt. De normale Pixel 11 en de Pixel 11 Pro hebben een 6,3 inch-scherm, terwijl de Pixel 11 Pro XL een 6,8 inch-display krijgt.

De Pixel 11 Pro Fold beschikt over twee schermen: eentje van 6,4 inch aan de buitenkant en een groter exemplaar van 8 inch aan de binnenkant. Ook niet onbelangrijk: Google ontwikkelt een nieuwe chip voor de Pixel 11-telefoons.

