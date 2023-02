Achtergrond: wat is er met de Google Glass gebeurd?

Het ging de boeken in als een gigantische flop: de Google Glass. Een bril die de echte en digitale wereld combineerde, maar na nog geen jaar van de markt werd gehaald. Wat ging er mis met de Google Glass en komt de techniek nog terug?

AR in de vorm van de Google Glass

Augmented reality – letterlijk vertaald ‘toegevoegde realiteit’ – is een begrip dat je steeds vaker hoort en tegenkomt op mobiele apparaten zoals je smartphone. Door middel van de camera worden digitale elementen toegevoegd aan de echte wereld. Denk bijvoorbeeld aan de IKEA-app, die digitaal meubels plaatst in je woonkamer voordat je ze koopt. Of Charlie Temple, waar je voor bestelling online een bril past.

AR is makkelijk te verwarren met VR – virtual reality – waarbij je je als gebruiker met een VR-headset in een volledig digitale wereld bevindt. Bij augmented reality draait het juist om de combinatie van de digitale en echte wereld.

Mede door de krachtige smartphonecamera’s en -hardware van nu zien we AR steeds vaker voorbij komen, maar een ruim decennium geleden was dat wel anders. In dit artikel nemen we je mee naar één van de pioniers van AR, de Google Glass. Een draagbare computer in de vorm van een bril die digitale apps over de echte wereld heen legde.

Geschiedenis van Google Glass

Google begon in 2010 aan de ontwikkeling van de Glass. Het idee om een draagbare computer te maken die constant voor je klaarstaat was ambitieus en complex, maar na een jaar was er een eerste prototype. Eén probleempje: deze woog bijna vier kilogram. Ter vergelijking: een gemiddelde bril weegt zo’n 25 gram.

In 2012 presenteerde Google de herkenbare Glass voor het eerst. De bril was licht, maar had een opvallend ontwerp dat niet bij iedereen in de smaak viel. Er was een camera aan boord, een prisma waarop apps worden vertoond en achterin het pootje zat een speaker verwerkt.

In 2013 was het eerste prototype – de Explorer Edition – te koop. Niet voor de consument, maar voor ontwikkelaars. Zij konden met deze eerste editie apps ontwikkelen en testen voor de slimme bril, maar ook particulieren wisten de bril te bemachtigen. De lancering bestond uit ‘maar’ 8000 Glasses met een flink prijskaartje, namelijk 1500 dollar(!).

Geen warm onthaal voor Glass

En die prijs schoot bij velen in het verkeerde keelgat. 1500 dollar voor een bril met relatief weinig toevoeging aan de werkelijkheid. Voor een derde van het geld kocht je een degelijke smartphone met meer functies en een betere camera. Gebruikers zagen het nut er niet van in om de slimme bril aan te schaffen.

Daarnaast zorgde de Google Glass voor een hoop ethische discussies. Gebruikers kunnen namelijk openbaar filmen zonder dat omstanders dat doorhebben. In een tijd waarin slimme producten opkomend waren en privacy steeds belangrijker werd, ontstond hierdoor een hoop commotie.

Daarnaast kostten de functies die de Glass had – een ingebouwd scherm, video-opnames maken en wifi-connectiviteit – een hoop energie, waardoor de batterij van de Glass het niet eens een dag uithield. Ook dat zorgde ervoor dat de consument zich niet aangetrokken voelde tot het product.

Als laatste nadeel kwam Google rond dezelfde tijd met Android Wear, een besturingssysteem voor smartwatches dat communiceert met je smartphone. Het aanbod aan smartwatches groeide daardoor enorm, wat voor de consument een stuk aantrekkelijker was.

Veranderde focus

De Google Glass werd door de consument dus niet met open armen ontvangen, maar zo vreemd was dat ook niet. De Google Glass was een prototype dat simpelweg niet voor het grote publiek was bedoeld. Toen de bril in 2014 voor het voor consumenten beschikbaar werd, was het kwaad al geschied en nog geen jaar later stopte Google met de verkoop.

Techwebsites stonden er vol mee: ‘Google stopt met Glass’ en ‘Google Glass is gefaald’, maar in de praktijk bleek dat net iets anders te liggen. De focus van het product veranderde namelijk. Met de verbeterde Glass Enterprise Edition doelt Google vanaf 2017 op zakelijk gebruik, waar de bril – in een gecontroleerde omgeving – het best tot zijn recht komt.

Onderhand zijn we bij de Glass Enterprise Edition 2. Het koeriersbedrijf DHL gebruikt deze bril bij het samenstellen van bestellingen. Bij technische handelingen aan medische apparatuur kijken professionals van electrabedrijf GE mee met het zicht van de monteur. De Google Glass is misschien uit het publiekelijke oog verdwenen, maar Google zet er nog wel op in.

De wederopkomst van draagbare AR

Maar waarom is dit juist nu relevant? Augmented reality is op mobiele apparaten in volle opkomst en grote partijen zetten in op AR-headsets. Zo heeft Microsoft al meerdere HoloLens-headsets uitgebracht en ook de nieuwe Meta Quest Pro – een VR-bril – heeft indrukwekkende AR-functionaliteiten, zoals het uitbreiden van je simpele laptop naar een droom computer-setup.

Ook Google zelf zit vol in de ontwikkeling van een nieuwe AR-headset. Eind 2022 heeft het bedrijf aangegeven een AR-bril te testen in het openbaar. Om de commotie rondom privacy voor te zijn, toont de nieuwe bril een lampje wanner hij opneemt.

Apple AR-bril concept

Een overstap naar het grote publiek lijkt pas later te komen. Techwebsites wachten al jaren op Apple’s augmented reality-bril. Ze verwachten een relatief compacte headset met zowel VR- als AR-mogelijkheden, die later in 2023 ook echt verschijnt. Het is vermoedelijk een gelikt product en wij zijn benieuwd naar de recensies.

Het zou ons niet verbazen als de Apple-bril een heuse AR-stroomversnelling veroorzaakt. Denk maar aan de het verwijderen van de hoofdtelefoonaansluiting en de eerste AirPods: als Apple iets ‘goed’ doet, doet de rest het (waarschijnlijk) na.

Meer over wearables op Android Planet

