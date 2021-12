Zien: dit zijn gelekte achtergronden en dummy’s van de Samsung Galaxy S22

Nieuwe achtergronden zijn altijd een feestje. Met deze achtergronden tover jij jouw toestel om in de nog onaangekondigde Samsung Galaxy S22 – waar nu ook nog eens dummy’s van gelekt zijn.

Dit zijn de achtergronden van de Galaxy S22

We weten voor ons gevoel al bijna alles over de Galaxy S22, terwijl het toestel waarschijnlijk nog zo’n twee maanden op zich laat wachten. Na afbeeldingen van het ontwerp, de kleuren en een aantal specificaties zijn nu ook de officiële achtergronden van het toestel gelekt.

De achtergronden lijken veel op Samsungs eerdere achtergronden. We zien opnieuw een kleurrijk deeltjes-patroon, vergelijkbaar met de achtergronden van de Galaxy S21-serie. Samsung is wat achtergronden betreft niet de meest innovatieve smartphone-fabrikant op aarde. Dat betekent echter niet dat de achtergronden lelijk zijn. Een aantal van de achtergronden heeft iets weg van het Noorderlicht. Wij vinden het in ieder geval wel wat hebben.

De afbeeldingen verschenen onlangs op Material IT, een Koreaanse blog. Dit is niet de meest betrouwbare bron, maar bekende lekker Max Jambor bevestigt dat de achtergronden echt zijn. We weten dit natuurlijk pas zeker als we de Galaxy S22 daadwerkelijk in onze handen hebben.

Dummy’s tonen een aantal verschillen

Smartphone-fabrikanten maken regelmatig dummy’s van onaangekondigde toestellen. Op basis van deze dummy’s ontwerpen accessoires-fabrikanten bijvoorbeeld alvast hoesjes voor de smartphones. Eerder schreven we al over een glimmende dummie van de Galaxy S22, maar nu zijn ook dummy’s van de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra gelekt via het Twitter-account van Yogesh Brar.

De Galaxy S22 Ultra (door verschillende bronnen nu ook ‘Galaxy S22 Note’ genoemd) verschilt op verschillende vlakken van zijn kleinere broers. Zo heeft de achterkant van het Ultra-toestel nog wel gewoon een matte afwerking, waar de S22 en S22 Plus gemaakt zijn van een glanzend materiaal. Ook heeft het camera-eiland een andere afwerking en is het toestel groter en hoekiger.

