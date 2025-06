‘Deze handige iPhone-functie maakt een comeback op Android’

Google blaast het stof van een vergeten Android-functie die Apple-gebruikers al jaren enorm liefhebben. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Adaptive tone bij Google Pixel 10 gelekt

Gedurende de dag ben je op veel verschillende plekken, met allemaal andere lichtomstandigheden; van wit licht op kantoor tot warm licht in je woonkamer. Om het scherm van de iPhone daar op aan te passen, heeft Apple de functie True Tone, die op basis van de omgeving de witbalans verandert.

Op Android ontbreekt zo’n functie, al was dat niet altijd het geval. Bij de lancering van de Pixel 4 kwam Google met de instelling ‘Ambient EQ’, die in grote lijnen overeenkwam met True Tone. Handig, al verdween de functie weer bij de Pixel 5-serie. Alleen de Google Pixel Tablet en verschillende Nest-apparaten hebben de functie nog aan boord.

De Google Pixel 4 XL had revolutionaire sensoren boven het scherm.

Android Authority komt echter met goed nieuws. De bron laat weten dat Google de volgende Pixel 10-serie voorziet van een nieuwe omgevingslicht- en kleursensor. Het gaat om de ‘ams TMD3743-chip’, die Ambient EQ terug tot leven brengt op Android. De functie wordt wel omgedoopt tot ‘Adaptive tone’, zoals het op de Pixel Tablet ook heet.

We zijn benieuwd hoe het adaptieve scherm gaat werken. Bij de Pixel 4 was er kritiek op hoe snel en accuraat de witbalansmodus was. We zullen er meer over kunnen vertellen zodra de Pixel 10-serie wordt aangekondigd, rond het einde van deze zomer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees onze Google Pixel 9 review

Uiteraard hebben we de nieuwste Google-vlaggenschepen al uitgebreid voor je getest. Hieronder check je alvast de conclusie van onze Google Pixel 9-review.

Laten we er niet omheen draaien: de Google Pixel 9 is een uitstekende smartphone. Google voert een aantal mooie upgrades door waar je ook echt iets aan hebt. Het scherm is feller, de batterij gaat langer mee, de nieuwe vingerafdrukscanner is razendsnel en de Tensor G4 presteert beter.

Daarnaast zijn we fan van het nieuwe design, al oogt de Pixel 9 generieker dan zijn voorgangers. Op de camera’s en het updatebeleid valt daarentegen weinig aan te merken. Wel balen we er ervan dat Google de oplaadsnelheid niet heeft verbeterd. Wie heeft er nou zin om ruim anderhalf uur op een volle accu te wachten?

Lees ook de volledige review.

Lees meer over Samsung: