Opinie: Je gebruikt Chrome waarschijnlijk verkeerd

Google Chrome heeft sinds kort een nieuwe functie voor de adresbalk. Hoewel deze functie standaard hoort te zijn, moet je hem toch echt zelf inschakelen. Anders gebruik je Chrome verkeerd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De adresbalk van Chrome hoort onderin

Soms zijn dingen al zo lang hetzelfde, dat je in de war raakt als ze veranderen. Denk aan een update van een app, waarna de knoppen op een andere plek staan. Je eerste instinct is dan vaak om terug te verlangen naar het oude. Dat is ook te merken in de reacties op de trend waarbij de adresbalk van webbrowsers naar de bodem wordt verplaatst.

Safari, de webbrowser voor iPhones, heeft de balk al jaren onderin staan. Op Android zijn browsermakers wat voorzichtiger. Met Opera is het sinds 2023 mogelijk om de balk onderin te plaatsen en sinds vorig jaar doet Firefox ook mee. Chrome is sinds deze zomer aan de beurt.

Google is zo voorzichtig, dat je naar de instellingen op zoek moet naar de optie. Daar kun je bij ‘Adresbalk’ kiezen voor boven of onder. Het is daarnaast ook mogelijk om je vinger op de adresbalk te plaatsen, ingedrukt te houden en de balk te verslepen.

Zo logisch

Op desktopcomputers is het logisch dat de adresbalk bovenin staat. Bij het ontwerpen van smartphonebrowsers werd er in eerste instantie waarschijnlijk vooral een kleine versie gemaakt van wat men gewend is. Inmiddels wordt er gelukkig steeds meer nagedacht over hoe de smartphonewebbrowser een eigen product is dat op een andere manier wordt gebruikt.

Het is namelijk helemaal niet logisch dat je een tweede hand nodig hebt om op de adresbalk, een nieuwe tab of je bestaande tabs te tikken. Je wil dat direct bij je duim hebben. Daar vindt je op sociale media en je e-mail-app de knop om een nieuw bericht te starten en dat is de plek om in een dating-app iemand te liken. Op je thuisscherm plaats je daar de apps die je het vaakst opent. Daar begint al het moois dat je op je smartphone doet en de adresbalk hoort daar ook.

Ook het menu voor de instellingen vind je voortaan onder je duim, zoals de mogelijkheid om een incognito-tab te openen. Scroll je op de website waar je bent, dan verdwijnt de adresbalk vanzelf zodat die niet eens in de weg zit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet perfect

De functie is nog niet perfect. Open je bijvoorbeeld een nieuwe tab, dan staat het vakje om een url in te vullen plots weer bovenaan in het scherm. Ook lijkt de functie wel heel traag uit te rollen naar gebruikers. Er is dus een kans dat je de adresbalk nog niet eens kunt verplaatsen.

Als je de optie wel hebt: probeer het eens uit zonder de balk binnen enkele seconden weer op de oude plek te zetten omdat het niet goed voelt. Test het op z’n minst een week lang. Bevalt het dan nog steeds niet, dan kun je de balk altijd weer bovenin zetten. Toch wil je waarschijnlijk nooit meer terug, want de adresbalk op je smartphone is altijd al een bottom en niet een top geweest.

Chrome-tips

Wil je meer uit de webbrowser halen? Check dan deze Chrome-tips. Ondertussen wachten we op de uitkomst van een belangrijke rechtszaak tegen Google, want moet het bedrijf Chrome verkopen?