Black Friday: deze slimme thuisbatterij scoor je nu met honderden euro’s korting (ADV)

Dit is de laatste Black Friday voordat het salderen in 2027 definitief verdwijnt. Bekijk hoe je jouw woning tijdig voorbereidt met de AlphaESS VitaPower 3600 AC en profiteer van een voordeel oplopend tot 900 euro.

De laatste Black Friday vóór het einde van de salderingsregeling

Voor wie er wel eens over na heeft gedacht, nog geen keuze heeft kunnen maken of er nu pas bij stilstaat, is dit wellicht een heel goed moment om een thuisbatterij in huis te halen. Het is namelijk de laatste Black Friday voordat op 1 januari 2027 de salderingsregeling definitief verdwijnt. Nadat deze regeling weg is, kun je jouw opgewekte zonnestroom niet meer 1-op-1 wegstrepen tegen de stroom die je later weer van het net afneemt. Om je goed voor te bereiden op deze situatie begint het tijd te worden om je hier in te gaan verdiepen, aangezien je de spullen die je uiteindelijk toch nodig hebt nú nog met flinke kortingen kunt inkopen.

Bij AlphaESS loopt de Black Friday-actieperiode van 16 november tot en met 6 december. Tijdens deze weken haal je hun modulaire plug-in thuisbatterij, de AlphaESS VitaPower 3600 AC, in huis met aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 900 euro. En handig om te weten: bij aankoop van een hoofdunit of een complete set krijg je een AlphaESS P1 Dongle én een AlphaESS-powerbank gratis cadeau.

AlphaESS VitaPower 3600 AC

De AlphaESS VitaPower 3600 AC is een compact systeem dat bestaat uit een energie-opslag, een omvormer en slimme energiebesturing. Je kunt de thuisbatterij zelf simpel aansluiten met de meegeleverde kabel in het stopcontact, via die manier kun je het apparaat direct tot 800 W gebruiken. Wil je echter liever het maximale vermogen van 3.680 W (vanaf 8 kWh) benutten om zo grotere verbruikspieken op te vangen, dan moet een bevoegde elektricien de batterij vast aansluiten op een eigen groep, waarna je in de app de vermogensontgrendeling aanvraagt. Dit kun je door een eigen elektricien laten doen, maar je kunt hiervoor tegen een meerprijs ook gebruikmaken van de professionele installatieservice van AlphaESS zelf (de installatiekosten worden apart berekend).

Welke capaciteit het beste bij jouw woning past, hangt af van hoeveel zonnestroom je overdag teruglevert en hoeveel stroom je ’s avonds en ’s nachts uit het net afneemt. De meegeleverde P1 Dongle helpt je om over tijd precies inzicht te krijgen in deze stroomstromen via je slimme meter, zodat je gericht kunt bepalen hoeveel opslag je nodig hebt. Heb je een relatief laag verbruik, dan kun je instappen met de 4 kWh-basisuitvoering.

Uit de verkoopgegevens van AlphaESS blijkt de 8 kWh-uitvoering de meest gekozen optie voor een gemiddeld huishouden met zonnepanelen, omdat deze het overschot van overdag goed bewaart voor de avond. Mocht je energiebehoefte later groeien door bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrische auto, dan stapel je eenvoudig losse VitaMate 4000-modules bij tot maximaal 16 kWh per toren.

Uitvoering Pakketinhoud Black Friday-prijs Standaard prijs 4 kWh VitaPower 3600 AC 1.199 euro 1.699 euro 8 kWh VitaPower 3600 AC + 1 × VitaMate 4000 1.998 euro 2.598 euro 12 kWh VitaPower 3600 AC + 2 × VitaMate 4000 2.797 euro 3.497 euro 16 kWh VitaPower 3600 AC + 3 × VitaMate 4000 3.596 euro 4.496 euro Losse module 1 × VitaMate 4000 799 euro 899 euro

Slimme sturing via de Energy Life-app

Als je eenmaal een thuisbatterij geïnstalleerd hebt staan, krijg je toegang tot de Energy Life-app van AlphaESS. Deze app geeft je toegang tot verschillende inzichten en controle op je energiestromen. De app beschikt over een ingebouwde AI Mode (beschikbaar voor gebruikers bij wie de functie is ingeschakeld en die aan de voorwaarden voldoen) die zonne-opwek, woningverbruik en live stroomprijzen op elkaar afstemt.

Je zet de AI-modus met één klik aan, waarna het systeem berekent wanneer laden, ontladen of wachten op het net het meest voordelig is voor jouw portemonnee. Daarbij kijkt de software ook naar weersvoorspellingen en jouw persoonlijke verbruikspatronen.

Ook heb je extra functies om alles op je eigen behoeften verder af te stemmen. Zo kun je kiezen voor Savings First om elke prijskans te benutten voor maximale besparing, of voor Gebalanceerd om batterijcycli te sparen en de levensduur van het systeem te verlengen.

Naast eigen opslag kan je thuisbatterij via Virtual Power Plant (VPP)-programma’s met partners als Frank Energie en NextEnergy helpen het stroomnet in balans te houden. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, kun je hiermee mogelijk extra inkomsten verdienen, afhankelijk van de voorwaarden en het contract van je energieleverancier.

Maak je woning nu nog klaar voor 2027

Door nu te kiezen voor een slimme thuisbatterij van AlphaESS neem je een grote stap richting het slim beheren van je eigen zonnestroom. Gezien de salderingsregeling vanaf 1 januari 2027 stopt, is dit het aangewezen moment om te investeren in je eigen energie-opslag. Tel daar het flinke voordeel tijdens de Black Friday-actieperiode van 16 november tot en met 6 december bij op, en je haalt een toekomstbestendig systeem in huis voor een scherpe prijs. Ook ontvang je nu nog tijdelijk de gratis P1 Dongle en powerbank als cadeau bij je aankoop.

Ook over de plaatsing en het gebruik hoef je je geen zorgen te maken: AlphaESS biedt professionele lokale ondersteuning en een fijne installatieservice voor de VitaPower 3600 AC. Of je nu vragen hebt over de aansluiting in jouw meterkast of hulp zoekt bij het instellen van de app, het lokale serviceteam staat voor je klaar.