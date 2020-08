Afbeelding OnePlus 8T toont verschillen met voorganger OnePlus 8

Er is een afbeelding opgedoken van de nog niet aangekondigde OnePlus 8T. De afbeelding van het nieuwe toestel is te zien in Android Developer Preview 4 voor OnePlus 8-telefoons.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8T krijgt vlak scherm

De afbeelding van de OnePlus 8T is niet heel duidelijk. Wel is te zien dat de voorkant van het toestel vrijwel identiek is aan de huidige OnePlus 8. De verschillen zitten in de details. De plaatsing van de knoppen op het nieuwe toestel is bijvoorbeeld iets anders.

Het meest opvallende verschil tussen de OnePlus 8 en de OnePlus 8T is het scherm. Op de afbeelding lijkt het scherm van de 8T namelijk vlak te zijn. De keuze tussen een vlak of afgerond scherm heeft weinig invloed op de kwaliteit van het scherm. Het is een kwestie van smaak waardoor de ene Android-gebruiker hier blij mee is en de ander niet.

OnePlus 8T (links) OnePlus 8 (rechts)

De resolutie van de afbeelding hierboven is laag. Dit komt onder andere doordat de bron de afbeelding als .webp formaat deelde.

De smartphonefabrikant heeft nog niets losgelaten over de komst van de OnePlus 8T. Wel ligt de komst van de T-versie van de OnePlus 8 in lijn der verwachtingen. De afgelopen jaren bracht de fabrikant steeds een T-versie van zijn smartphones in het najaar uit. De OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro verschenen bijvoorbeeld in oktober 2019.

Vooralsnog hebben we alleen nog de afbeelding in Android Developer Preview 4. De Developer Preview bevat systeemafbeeldingen voor verschillende apparaten die ontwikkelaars kunnen gebruiken bij het ontwikkelen en testen van producten. Naast de afbeelding is er dus verder nog geen concrete informatie.

OnePlus komt ook met budgetsmartphone

De OnePlus 8T is niet de enige smartphone waar wij met smart op wachten. Eerder schreven we al over de komst van de OnePlus Clover. De website Android Central deelt de specificaties van het aankomende budgettoestel. Het toestel krijgt volgens de website een groot 6,52 inch-lcd-scherm. De resolutie bedraagt 1560 bij 720 pixels en dat is relatief laag. Echter zorgt de combinatie met een enorme 6000 mAh-batterij wel voor een goede accuduur. Hiermee werkt smartphonefabrikant toe naar een accuduur van twee dagen.

Lees meer over OnePlus