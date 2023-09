‘Afbeeldingen laten verwachte Samsung Galaxy S23 FE zien’

De Samsung Galaxy S23 FE is opgedoken bij een Chinese keuringsinstantie. Drie afbeeldingen laten de voor-, achter- en zijkant van het toestel zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Samsung Galaxy S23 FE-afbeeldingen

Door alle geruchten en lekken is er inmiddels heel veel bekend over de Samsung Galaxy S23 FE. Nu is de nieuwe smartphone opgedoken bij TENAA, een Chinese keuringsinstantie. Hier worden vaker telefoons ontdekt die nog niet zijn uitgebracht. De afbeeldingen hieronder laten de S23 FE, die binnenkort zou verschijnen, zien.

De plaatjes tonen dat het nieuwe Samsung-vlaggenschip erg op de Galaxy A54 lijkt. Dit is een populaire midrange-smartphone die eerder dit jaar is uitgebracht. Het design is simplistisch, met op de achterkant alleen drie camera’s die los uit de behuizing steken. De selfiecamera zit in een klein gat in het scherm.

Eerder gelekte renders lieten al zien dat de Galaxy S23 FE erg veel weg heeft van de A54. Het toestel zou ook praktisch even groot zijn als de Galaxy A-telefoon. Wel is de verwachting dat de S23 FE over betere specificaties beschikt en bijvoorbeeld een stuk sneller is.

Specs van de Galaxy S23 FE

Onder de motorkap zit vermoedelijk een Snapdragon 8 Gen 1 of Exynos 2200-processor. Laatstgenoemde kennen we van de Galaxy S22 van vorig jaar. Het is niet de nieuwste chip, maar wel eentje die nog steeds behoorlijk snel is. Het scherm is 6,3 tot 6,5 inch groot en heeft een full-hd-resolutie.

Achterop zitten zoals gezegd drie camera’s, waarbij het waarschijnlijk gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De selfiecamera heeft een resolutie van 10 megapixel.

Het Samsung-toestel draait op Android 13 en krijgt vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches. Over het besturingssysteem ligt de One UI 5.1-schil, die het uiterlijk flink aanpast en allerlei functies toevoegt. De accu is 4370 mAh groot, ondersteunt snelladen en kan ook draadloos worden opgeladen.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer nieuws over Samsung: