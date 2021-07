Afscheid Lars bij Android Planet en iPhoned

Na bijna 5,5 jaar zit mijn tijd bij Android Planet en iPhoned er bijna op. Tijd om afscheid te nemen dus, uiteraard in artikelvorm.

Op 1 april 2016 startte ik als redacteur bij BigSpark, uitgever van Android Planet en iPhoned. Vijfenhalf jaar en ruim 3500 artikelen op beide sites later is er veel veranderd. Mijn rol binnen de redactie verschoof van redacteur naar hoofdredacteur, we kregen een (schitterend) nieuw kantoor, tal van nieuwe collega’s en onze lezersaantallen bleven groeien. We zijn daarnaast gestart met het maken van video’s en hebben inmiddels ruim 10K abonnees op het YouTube-kanaal van iPhoned. Daarnaast heeft het kanaal van Android Planet er ook meer dan 7K.

In die jaren heb ik met tal van redacteuren samen mogen werken, ieder met zijn of haar eigen schrijfstijl, maar allemaal gedreven om lezers wegwijs te maken in de wereld van mobiele technologie. Wat dat betreft is er in vijfenhalf jaar ook veel hetzelfde gebleven. Nog steeds ben ik trots op de manier waarop de redactie van Android Planet en iPhoned iedere dag weer alles op alles zet om lezers te adviseren, verder te helpen en te vermaken met artikelen.

Vanaf morgen zal ik die rol niet meer op me nemen. Dat zal even wennen worden: niet meer de dag beginnen met het checken van Twitter op zoek naar nieuws, niet meer met een kop koffie het eerste nieuwsbericht uitwerken en de rest van de dag vooruit plannen.

In plaats daarvan ga ik iets heel anders doen. Ik verklein mijn publiek van ruim een miljoen lezers naar een stuk of 25 leerlingen als ik na de zomervakantie de overstap maak naar het basisonderwijs. Ook in deze nieuwe rol als leerkracht zal ik me in blijven zetten om mensen verder te helpen. Niet meer door te adviseren of de iPhone 13 (of een Android-telefoon) het geld waard is, al zal ik dat waarschijnlijk niet kunnen laten als ik die vraag een keer krijg.

Apple Watch-valdetectie testen zodat jullie dat niet hoeven te doen

Hoewel ik superveel zin heb om aan deze nieuwe loopbaan te beginnen, vind ik het ook jammer om BigSpark te verlaten. Ik wil Peter en Marco bedanken dat ze me de ruimte hebben gegeven om een nieuwe studie te starten en af te ronden. Zonder die flexibele houding was ik nu geen leerkracht geweest.

Natuurlijk wil ik bovenal de redactie bedanken. Wouter, Michel, Colin, Erwin, Rens, Mike en Bram: ik heb er het volste vertrouwen in dat jullie met Android Planet en iPhoned nog veel mooie dingen gaan doen. Bedankt voor alle flauwe grappen en de talloze sterke artikelen.

Ik hoop van harte dat mijn jarenlange strijd om de band Radiohead in afbeeldingen te verwerken moedig voort wordt gezet. Ook cameraman Sten: je hebt het voor elkaar gekregen om mij op een leuke manier video’s te laten presenteren, alleen daarvoor verdien je al een lintje. Jouw enthousiasme (en talent) voor video heeft ervoor gezorgd dat YouTube nu een vast onderdeel van onze redactie is geworden.

Natuurlijk ook de rest van BigSpark: team marketing voor de gezonde discussies die we gevoerd hebben, team techniek voor het in de lucht houden van onze sites op een drukke avond en team inbound voor alles wat met Google te maken heeft. We hebben een mooi team dat ondanks de uiteenlopende belangen en kwaliteiten toch uitstekend met elkaar samenwerkt.

Tot slot wil ik dit artikel (lekker cliché) afsluiten door jou als lezer te bedanken. Toen ik mijn vertrek vrijdag al aankondigde in de iPhoned-nieuwsbrief, stroomde mijn inbox vol met reacties. Super leuk om te lezen en het doet me goed om te zien wat we met onze websites voor sommige mensen betekenen. Blijf Android Planet en iPhoned vooral volgen, want er komen nog veel mooie dingen aan. Wie weet duikt mijn naam ooit nog eens op bij een artikel.

Tot die tijd wens ik iedereen veel geluk en bedankt voor het lezen!